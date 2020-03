Skal erobre verdens konsertarenaer med norsk lydteknologi

For en tid tilbake lot vi oss overtale til å dra til Drammen for å se på en ny norsk høyttalerprodusent. Vi skal innrømme at forventningene var lave. Men for å røpe slutten på besøket. Vi sjelden blitt mer overrasket over hva innovative nordmenn kan få til.

Selskapet NNNs akustiske kreasjoner er ikke høyttalere for folk flest. Dette handler om den type konserthøyttalere man finner på store arenaer. Kravet til slike høyttalere er at de spiller høyt og klokkerent, uten forvrengning. At den lyden artisten ønsker å formidle når fram til publikum.

Det første kravet oppfyller høyttalerne som dominerer markedet i dag. Spesielt når det blir mange av dem, som på konserter. Klokkerent, som i lav forvrengning over et stort register av frekvenser og dB-nivåer derimot, det er mangelvare. Det vet vi av egen erfaring.

Horn

Det selskapet NNN skal gjøre er å bygge en ny type hornhøyttalere som kan gjengi lyden slik artisten, arrangøren og publikum forventer. NNN vil skape de de kaller den ultimate lydopplevelsen. Det spesielle navnet NNN, kommer av at bokstavene etter hverandre likner på en sinuskurve, en lydbølge.

Hornhøyttalere har eksistert i over 100 år, men er store og manglet bass. Det har NNN løst med patenter ingeniør Rune Skramstad utviklet og tok ut for over 10 år siden. Skramstad startet høyttalerselskapet Paragon Arrays. Han leverte utstyr til både Bislett, Lerkendal og Equinor, og veiledet store installasjoner i USA, før han ble rekruttert til Tandberg.

Sværing: Devor er den kraftigste høyttaleren til NNN. Den aktive elektronikken inni kan den prestere et lydtrykk på 132 dB på en meters hold. Den største modellen har mål på 1,5x1,5x0,6 meter og kan gjengi lyd fra 16Hz til 80 kHz i den retningen man ønsker. Foto: NNN

Tandberg/Cisco

Både Skramstad og de tre andre gründerne kommer fra Tandberg/Cisco/Acano. Der i gården var de ikke bare spesialister på video. De kunne også veldig mye om lyd og akustisk design. Det var lydteknologien til Tandberg som var med på å sette deres samhandlingsløsninger i verdenstoppen. Ideen til å starte et eget selskap begynte så smått da Rune Skramstad tok på seg å plassbygge høyttalere for nåværende adm.dir. i NNN, Torkel Mellingen. Etter å ha kjøpt inn elementer fra norske SEAS i Moss, brukte de lørdagskveldene på bygge høyttalere som både var billige og konevennlige der de sto og gjorde lite av seg i hjørnene. Men lyden, den var merkbar.

– Det ville nok blitt veldig dyrt å kjøpe inn noe tilsvarende high end. Hemmeligheten her er å designe lyden til rommet, ikke omvendt, sier Skramstad.

Han mener rommet og omgivelsene er aller viktigst for lydopplevelsen. Deretter kommer høyttalerne, så forsterkerne, elektronikken og til sist kommer selve lydkilden.

Startet selskap

Med perfekt lyd i Mellingens stue mente Skramstad at de hadde en ide til noe de kunne selge. Som sagt så gjort. I 2016 så selskapet NNN dagens lys. Med gründere som var avlet frem i den forretningskulturen styreformannen i Tandberg, Jan Christian Opsahl, hadde innprentet i Tandberg.

Produktene: NNN har lansert flere ulike høyttalere i forskjellige klasser og har flere under utvikling. Foto: NNN

Patentene fra Paragon Arrays, samt de nye, handler om hvordan man oppnår balanse i bevegelsene fra høyttalerelementet i en hornhøyttaler. Det skaper perfekte arbeidsforhold for de bevegelige delene i høyttalerelementet, og da minimeres forvrengning. Hornhøyttalere, hvor hornet virker som en passiv forsterker som i en ropert, har vært spesielt vanskelige å bygge. Med denne måten å konstruere på unngås mye av problemet knyttet til størrelse. Selskapet vil bare bygge hornhøyttalere.

Unike egenskaper

– Konkurrentene i dette markedet, som er estimert til 2.3 milliarder dollar og raskt voksende, bruker i hovedsak et system som ikke klarer å lage en så lineær frekvensrespons på en stor arena. Det klarer vi. Det vanlige er at frekvenskurven, altså det man hører, varierer med distansen fra høyttaleren, sier Skramstad.

Et annet problem de har løst er at vanlige subwoofere ikke klarer å gjengi de laveste frekvensene når de spiller i store systemer. Med NNNs høyttalere kan artistene både spille veldig høyt og ha god linearitet på lyden selv helt ned i infra-bassområdet som er frekvenser under 20Hz. I tillegg bruker de mye mindre energi.

Nok et patent

NNN jobber med nok et patent. Det kontrollerer retningen av lyden.

– På store konserter brukes mange basshøyttalere som er stilt opp etter hverandre ut mot publikum, for å få kontroll med spredningen av bassen. Jo flere, jo bedre retningskontroll skapes. Høyttalerne står typisk en meter fra hverandre, men da må lyden forsinkes rundt 3 ms mellom hver for at den skal summere fremover som en bølge.

I sommer ble NNNs høyttalere benyttet under by:Larm av foran Torggata Bad/Oslo Streetfood Foto: NNN

Dette kalles «end fire array». Det gir masse utfordringer på flere områder. Vi kan skape det samme lydtrykket og retningskontrollen med bare en høyttaler. Det sier seg selv at dette forenkler situasjonen for dem som skal rigge lyden, sier Skramstad.

På konserter i dag er det ofte rigget opp svære buede stabler med høyttalere på hver side over scenen, såkalte line arrays. Det er nødvendig for å styre lyden og skape nok lydtrykk, men det er samtidig en dyr måte å retningsstyre lyd på. Mye av lydenergien brukes til akustisk destruktiv interferens for å dempe lyd utenfor den ønskede vertikale spredningsvinkelen. I tillegg skygger høyden på slike line arrays for scenen. Den trenger arrangørene for å plassere svære videoskjermer, slik det er på mange festivaler allerede.

Jobber med SEAS

SEAS er en norsk produsent av høyttalerelementer i Moss som jobbet med Tandberg frem til 2010. Nå skal de levere elementer til NNN.

– Vår spesialitet er at vi kan skreddersy elementer til små- og mellomstore høyttalerserier. Det gjør at vi kan tilfredsstille kravene mange andre ikke kan fordi seriene blir for små. Vi er unike i måten vi behersker å lage membraner i vevd polypropylen. Det, og andre teknologier, gjør at vi kan lage elementer som ikke forvrenger mer enn en prosent der andre forvrenger 20 prosent når de spiller høyt, sier adm.dir. i SEAS, Olav Mellum Arntzen.

– Egenskapene til SEAS-elementene er viktige for oss, ikke minst ved at de har kontroll på kvaliteten de leverer over tid, sier Skramstad.

Norsk lydkilde: Lydkilden inne i hornhøyttalere er produsert i Moss, som denne med membran i vevet polypropylen, som adm.dir. i SEAS, Olav Mellum Arntzen viser fram Foto: Odd Richard Valmot

3D-printer

Det å utforme hornene i en høyttaler er ikke enkelt, og ikke alt kan støpes. De må rett og slett lages i en 3D-printer for å få den riktige geometrien. Selve høyttaleren er bygget i Tinn, i Telemark, i solid finér hos Haugen Treindustri AS.

– Vi har etablert oss i USA også, og skal produsere til dette markedet via vår produksjons- og markedspartner Design Technik i Dallas. Vi har stor tro på det amerikanske markedet. Vi har vist høyttalerne til profesjonelle lydteknikere og akustikk-konsulenter i USA, og de er veldig begeistret. Selv om dette er et konservativt marked, har vi stor tro på at den teknologien vi tilbyr vil slå gjennom, sier Mellingen.

Neste trinn

NNN tenker på mer enn konsertmarkedet. De vil også lage høyttalere for studiomarkedet og vil sørge for at lyden er konsistent enten musikerne er i studio eller på konsert.

– Vi skal bli kjent for kontrollert spredning av lyd med lav forvrengning og lyd som er lik og gjenkjennbar, sier Skramstad.

Det finnes også andre markeder som er på utkikk etter veldig høy lyd i kompakte høyttalere. En ting er kinoer som må oppgradere opplevelsen for å lokke folk ut av sofaen, men det finnes også et stort arrangementsmarked der lyd stadig spiller en større rolle.

En kuriositet for Norge er russemarkedet, der lyd er svært viktig. Det er ikke én tid på året hvor det er flere store konserter som samler russ og ungdom, sier Patricia Stang Auseth. Hun kommer også fra Tandberg/Cisco/Acano og er ansvarlig for markedsføring og kommunikasjon i selskapet.

– Vi er spesielt stolte over å ha vunnet årets Start Up Partner på by:Larm som er Norges svar på SXSW. Der vi fikk spille med morgendagens artister og fikk demonstrert hva våre høyttalere kan bety for hele bransjen; artister, arrangører og publikum, sier hun.

Objektorientert lyd

Den nyeste lydtrenden, objektorientert lyd, gjør at publikum kan følge vokalister og instrumenter uansett hvor de er på konserten. Dette kjenner vi fra kinomarkedet med Dolby Atmos. I dag er det ingen som kan løse dette, sier Skramstad. Det mest vanlige i dag er stereo, og da er dette ikke mulig. Vi har et godt utgangspunkt for denne trenden fordi vi har så god kontroll på hvordan lyden utbrer seg. Modul-tankegangen vår gjør at vi kan kombinere høyttalere til ønsket spredning, sier Mellingen.

Han mener lydmarkedet i dag ikke har kunnskapen som skal til for å etablere objektorientert lyd på en effektiv måte.

Visjon

NNN tenker stort når de utvikler neste generasjons PA – profesjonell audio. De mener de kan gjøre med lyd det LED gjorde med lys. Det vil si både revolusjonere opplevelse og energibesparelse. Fordi høyttalerne deres er så mye mere effektive enn dagens løsninger kan de erstatte mange av dagens høyttalere med langt færre i et mye enklere oppsett.

NNN: Fra venstre er leder markedsføring og kommunikasjon, Patricia Stang Auseth, økonomiansvarlig Lars Johan Hereid, lydingeniør og teknisk sjef Rune Skramstad og adm.dir. Torkel Mellingen, Foto: Odd Richard Valmot

– Belastningen på miljøet blir mye lavere både ved bruk og når høyttalerne skal flyttes mellom arenaer. Vi løser problemene bransjen opplever mellom innspilling og konserter. Artister ønsker enklere løsninger med høyere kvalitet på en billigere og mer bærekraftig måte, og arrangørene trenger bedre marginer. Våre høyttalere vil endre betyr en stor endring til det bedre for både arrangører, musikere og alle som hører på.

Made in Norway

Det lille utviklingsteamet understreker at de arbeider med å ivareta en stolt, norsk kompromissløs lydtradisjon. Først og fremst basert på kompetanse og patenter på hornhøyttalere, men også på design, unik elektronikk, og med en drøm å gjøre noe ingen har klart tidligere. For å få til dette samarbeider de tett med flere norske partnere slik at produktet er «Made in Norway».