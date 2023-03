DNV godkjenner hydrogensystem i container

Containeren til høyre, kalt Zero Emission Pod, inneholder et komplett system med brenselceller (fra 200 kW til maks 1 MW) samt ventilasjon, kjøling, sikkerhetssystemer, kontrollsystem, DC/DC-drives, drivstoffdistribusjonssystem og andre tekniske installasjoner. Containerne til venstre inneholder beholdere for trykksatt hydrogen. Illustrasjon: Hav Hydrogen