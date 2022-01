Disse teknologi-nyhetene har vi størst forventninger til

Men det blir ikke et helt vanlig CES. En rekke store selskaper, som Intel og Microsoft, har trukket seg fra selve messen i Las Vegas. I stedet vil de kjøre sine egne virtuelle små-CES-er. Erfaringen fra i fjor var at det ikke fungerer særlig bra. Det er «boots on the ground» som teller. Det er da man oppdager alle de små perlene som blir vist fram. For ikke å snakke om verdien av å snakke med folk.

CES er fryktelig slitsomt med ni timer tidsforskjell, men veldig verdifullt for å lade kunnskapsbatteriene. Det forventer vi i år også. Og så ser vi fram til langt færre besøkende. CES var tidligere det største arrangementet i Las Vegas gjennom året og alle hoteller var pakket fulle. Det ga rekordhøye hotellpriser og kø over alt. Selv om utstillingslokalene er enorme, var det trangt. Det forventer vi skal bli mye bedre i år.

TV

For alle former for hjemmeunderholdning, med TV i sentrum, har CES vært selve teknologiens «ground zero».

Her har alle de store teknologihoppene blitt annonsert. Vi husker som det var i går da Toshibas amerikanske markedsdirektør kom inn på pressekonferansen og erklærte at de ville trekke HD-DVD fra markedet. Blu-ray hadde vunnet. For så å felle noen tårer foran over 500 journalister. Nå er det ikke så mye igjen av Blu-ray heller. Strømming har overtatt.

Tilbake på CES: Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot fra TU. Foto: Jan M. Moberg

Så fikk vi neste bølge; 3D. Opp som en løve og ned som knapt en skinnfell.

Siden har OLED og QLED sloss om oppmerksomheten på TV-siden. LG kjøpte Kodaks patent White OLED, mens Samsung sa, pytt. Dette fikser vi med RGB-OLED. Det fikset de ikke. Opp til 14 tommer i PCer ja, men ikke i store TV-er.

Kanskje det skjer noe i år. Det vi venter på er QD-OLED. Det er en blanding av OLED krydret med quantum dots - kvanteprikker - som har vært Samsungs store greie i noen år nå.

Det OLED er bra til, er å gjengi fantastiske farger og sortnivåer. Men teknologien har problem med å bli lyssterk nok, selv om det skjedde mye i fjor fra flere av produsentene som kjøper paneler fra LG.

Samsungs QLED har ikke noe problem med lysstyrken, og både det og og sortnivået ble bedre etter fjorårets CES, da de lanserte Neo QLED med veldig mange flere og langt mindre lysdioder. Men selv Neo QLED sliter litt med å beholde fargene når lysstyrken blir for stor. Det problemet har ikke OLED.

QD-OLED

Derfor kan CES 2022 blir året der både OLED- og QLED-aktørene tar neste etterlengtede skritt, i hvert fall til vi får ekte LED-TV-er - de Samsung har begynt å selge i veldig store formater og til voldsom pris. QD-OLED er enkelt forklart en OLED-TV med blått lys i stedet for de vi har i dag med hvitt lys. Har du hvitt lys, må du bruke fargefiltre for å skape farger. Med blått lys kan man gjøre som Samsung gjør i sine QLED-TV-er.

QD-OLED tar dette noen skritt videre. Her har man full kontroll med hver enkelt subpiksel. Men i stedet for å bruke fargefiltre over de grønne og røde subpikslene bruker man et «lokk» med kvanteprikker som frekvensomformer det blå lyset til grønt og rødt.

Da har man noe som er «best of both worlds». Et OLED-panel som ikke trenger lysstjelende fargefiltre. Eller som du vil en QLED-skjerm som har full kontroll med hver piksel.

Vi vet ikke, men er spent på om dette er året for QD-OLED.

Elektrifisering

Nordhallen i det store conventionsenteret i Las Vegas var tradisjonelt der hundrevis av selskaper stilte ut sine innovasjoner på bilstereo. Gradvis ble dette et sted der man stilte ut hele biler og så har de igjen blitt elektrifisert. Vi forventer mange i år og har allerede gjort en avtale med danskamerikaneren Henrik Fisker som skal begynne å bygge sin elbil i Europa i år.

Over 180 selskaper innen bil skal stille ut, og GM-sjef Many Barra skal holde åpningsforedraget. President Biden har jo kåret GM til lederen på elektrifisering. Han kan jo ikke ha hørt om det amerikanske selskapet Tesla.

På CES har også ulike elektriske luftfarkoster sett dagens lys. Stort sett prototyper, men trenden mot en elektrisk fremtid til værs er klar.

Norsk

Det er alltid norske selskaper på CES. De største er Nordic Semiconductor som sikkert har med sin store toetasjers stand i år også. Dessuten skal vi innom Disruptive Technologies som har lovet produktnyheter. Vi gjetter på nye mikrosensorer med 15 års batterilevetid som trengs for å gjøre IoT til en realitet.

Dessuten er Airthings på plass. De har gjennom flere år planlagt sine produktnyheter slik at de kan lanseres på CES. Da lar de ikke Covid stoppe seg.

Nordic Semiconductor tar mye plass på CES. Her fra 2019-messa. Foto: Jan M Moberg

Helse

Digital helse har fått mer og mer oppmerksomhet på CES gjennom mange år. Mange kommer til å stille ut nye innovasjoner. Det beste eksemplet er nok likevel smartklokker som overvåker søvn, puls, hjerterytme og mye mer. Kampen om å vinne kunder i dette markedet er knallhard. Ikke så rart når noe som veier rundt 50 gram kan koste fire, fem tusen kroner.

De som kan vise neste innovasjon for å måle helse kan fort finne gullet ved regnbuens fot.

Smart alt

Helse er bare en av veldig mange såkalte smarte dingser vi omgir oss med og som bruker mobilen som en slags sentral. Godt koblet til skyen. Vi antar at veldig mange vil vise fram ny innovasjon på dette området som skal gjøre hjemmene og veldig mye annet smartere. Nye sensorer koblet til oss via apper.

Det vi har ønsket oss i mange år er en overbygning som kan samle alle de underliggende IoT-tjenestene og forenkle dem. Det får vi neppe. Vi får flere apper i stedet. Men vi kan jo håpe på et under og et felles rammeverk.

Følg med på tu.no de kommende dagene for å få de løpende nyhetsoppdateringene fra CES 2022.