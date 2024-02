– Vi reagerer sterkt på dommen fra Oslo tingrett. Nå har vi anket saken, og vi er klare til å ta den helt til Høyesterett om nødvendig, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

Miljøorganisasjonene mener at statens tillatelser til gruvedrift med dumping av opptil 170 millioner tonn gruveavfall er ugyldige. I anken er søksmålet avgrenset til EUs vanndirektiv og forbudet mot forurensing av en vannressurs, slik staten har tillatt i Førdefjorden.

Miljøorganisasjonene ber lagmannsretten om å forelegge spørsmålet for Efta-domstolen for å få en rådgivende uttalelse om hvordan regelen skal forstås.

Efta-domstolen er en overnasjonal domstol opprettet at de Efta-statene som i 1994 ble en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen.

Nordic Mining, som planlegger gruvedrift i fjellet, har fått tillatelse av staten til å deponere gruveavfallet i fjorden. Siden 2008 har miljøvernere kjempet for å hindre at gruveavfall skal dumpes i Førdefjorden.

De mener også at gruveavfallet vil ramme livet i Førdefjorden hardt. Fire lakseførende vassdrag renner ut i fjorden, som har særskilt vern som nasjonal laksefjord.

– Unødvendig

Det er Nordic Mining som skal drive gruvevirksomhet i området. De er ikke part i saken, men Ivar Fossum, administrerende direktør i Nordic Mining, mener saken er godt utredet allerede.

– Vi mener, som staten, at dette prosjektet er uvanlig godt utredet. Naturvernforbundet har vært hørt i denne saken siden 2007, sier Fossum.

Anita Helene Hall, generalsekretær i organisasjonen Norsk Bergindustri, mener saken er en ikke-sak.

– Vi mener denne saken er behandlet hos alle de riktige myndighetene og i rettsvesenet, med samme utfall over alt, så nå mener vi Engebøprosjektet må få ro til å gjøre det de har fått tillatelse til. Vi mener Naturvernforbundet har en ikke-sak, sier Hall til TU.

Hun mener det er unødvendig å ta saken til Efta-domstolen.

– For meg ser dette ut som et desperat forsøk som egentlig er unødvendig. Denne saken saken er godt prøvd her hjemme, sier Hall.