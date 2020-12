Disse smarte fartsdumpene aktiveres bare om du kjører for fort – nå testes de i Norge

For første gang i landet testes smarte fartsdumper som kun rammer de som kjører for fort.

Fartsdumpene, som kalles Actibump, ble tatt i bruk i Bergen fredag formiddag.

De fungerer ved at en radar måler hvor fort bilene kjører, om en bil kjører over tillatt fartsgrense senkes en stålplate cirka seks centimeter ned i bakken og skaper en hard dump for den som kjører over den.

Svært gode resultater

For to måneder siden ble de samme fartsdumpene montert flere steder i Stockholm.

Radaren registrerer om bilen kjører for fort og feller ned fartsdumpen dersom føreren kjører over tillatt hastighet. Foto: Edeva

– Så lang er resultatene svært gode. På bare to måneder er antallet førere som kjører for fort redusert med nesten 60 prosent på de aktuelle veiene, sier David Eskilsson i Edeva, selskapet som produserer fartsdumpene.

I Bergen er fartsdumpen montert ved det etablerte gangfeltet i Nattlandsveien. Veien ligger i et tettbygd strøk som i dag har en fartsgrense på 40 kilometer i timen, men der kommunen har fått mye henvendelser på at mange ikke holder fartsgrensen.

Trafikken langs veien er høy, med over 11.000 biler i døgnet, i tillegg til både syklister og gående.

Gode resultater

Eskilsson forteller at de smarte fartsdumpene er tenkt brukt på nettopp steder som dette, med mye trafikk og lav hastighet, men hvor bilistene erfaringsmessig kjører for fort. Gjerne ved skoler, og barnehager.

Så langt er de installert i Linköping, Västerås, Helsingborg, Uppsala, Malmö, på Öresundbroen og nå tre ulike steder i Stockholm i Sverige.

I tillegg til dette er de installert flere steder i Australia, Frankrike, Nederland og i Bergen.

– Siden teknologien samler inn data om både hastighet, type kjøretøy og når på døgnet det kjøres har vi fått tydelige resultater alle steder vi har montert Actibump. Vi ser at effekten er svært stor i starten alle disse stedene, men at den også fortsetter i tiden etterpå, sier han.

Fartsdumpene skal, i tillegg til å bedre trafikksikkerheten langs veien, gi bussjåfører og andre yrkessjåfører en mer behagelig arbeidshverdag uten masse humper i veien. Foto: Edeva

Og legger til at i tillegg til å bedre trafikksikkerheten i utsatte områder så skaper fartsdumpene et bedre arbeidsmiljø for eksempelvis eksempel de som kjører buss i området, som slipper fartsdumper gjennom hele dagen såfremt de holder seg til fartsgrensen.

Utrykningskjøretøyer i disse områdene vil ikke rammes av dumpene, da de er utstyrt med en transponder som overstyrer systemet og gjør at de ikke utløser fartsdumpen selv om de kjører over tillatt fartsgrense.

En rettferdig løsning

At de som holder seg til tillatt fartsgrense slipper å kjøre over noen form for fartsdump er det som trekkes frem som en av hovedfordelene fra produsenten, Edeva.

I motsetning til vanlige fartsdumper, der også de som følger fartsgrensen opplever hindringen, gir Actibump bare et smell til de som kjører for fort.

– Det skaper et veldig rettferdig trafikkbilde. Om du holder deg til regelverket merker du ingenting til fartsdumpene, sier Eskilsson.

Han legger til at prisen for fartsdumpene ligger på om lag det samme som et trafikklys.

– Det er med andre ord ikke en spesielt dyr løsning, men en løsning vi nå ser at er svært effektiv, sier han.