Dette studiet krever at du har jobberfaring som ingeniør

Siden 2006 har Industriakademiet i Kongsberg – i regi av Høgskolen i Sørøst-Norge – utdannet masterstudenter i systems engineering og vært finansiert gjennom Norwegian Center of Expertise-klyngen innen samme fag.

Når denne statusen forsvant etter 10 år, måtte Industriakademiet finne andre finanseringskilder.

– Heldigvis har vi utviklet et program som nå står på egne bein. Nå får vi finansiering gjennom Kunnskapsdepartementet og fylkeskommunen, sier oppdragsleder Silja M. Sverreson til Teknisk Ukeblad.

25 studieplassere

Industriakademiet tilbyr 25 studieplasser hvert år. Forutsetningen for å komme inn er at du har jobberfaring som ingeniør med bachelor-grad der karakteren ikke kan være lavere enn C.

I løpet av tre år kan man kombinere masterstudiet gjennom å jobbe og studere i en 50-50-fordeling. Dette gjøres ved at studentene kommer til Kongsberg for intensive forelesninger i en uke to ganger hvert semester, mens de resten av tida kan jobbe og studere der bedriften holder til.

De skal i løpet av hvert semester levere to oppgaver som de får jobbe med i 10 uker etter hver forelesningsuke.

Foreleserne kommer fra Høgskolen, NTNU, Stevens Institute of Technology og Twente University, samt industrien, deriblant tidligere toppledere.

Mangler plasser

Silja Sverreson ønsker seg avtaler med flere bedrifter. Foto: ©Irene Lislien Photography

Nå har Industriakademiet avtaler med tilsammen 27 norske og internasjonale bedrifter som tilbyr plasser i studieprogrammet. Flere av disse benytter anledningen til å la ansatte skaffe seg ny kompetanse gjennom en masteroppgave tilpasset behov i bedriften.

Og bedriftene befinner seg både på Sørlandet og Vestlandet, men Ifølge Sverreson er det mangel på bedriftsplasser.

– Etter oljeprisfallet har vi slitt med å skaffe bedriftsplasser, men ved at vi nå utvider fagkretsen fra systems engineering til å tilby utdanninger innen embedded systems, mikro- og nanoteknologisystemer og maritime operasjoner håper vi å få med flere bedrifter.

Det er forøvrig mulig for studenter å ta denne utdanningen om de er ansatt på bedrifter i utlandet. I fjerde semester kan de studere i utlandet om de ønsker det.

– Vi har avtaler både med ICAI i Madrid og Stevens Institute of Technology i New Jersey, sier Sverreson.