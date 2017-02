Dette implantatet til 3500 kroner gjør deg til en kyborg

– Hva er det som stikker ut av hodet ditt? spør kvinnen mannen som har en lang antenne fra bakhodet og fram mellom øynene sine.

Neil Harbisson snur seg, deler de blonde lokkene med bollefrisyre, og bøyer antennen mot masekråka.

– Det er en metode for å høre farger, sier han.

– Hva er den koblet til? spør hun videre.

Harbisson ser opp på henne med smilende, koboltblå øyna.

– Hjernen min.

Den første kyborgen

På en utendørskafé på Original Farmers Market i Los Angeles, titter de forbipasserende stadig på Harbisson (34) og partneren hans, Moon Ribas (31). I den venstre armen sin har hun et Bluetooth-implantat som er konstruert for å analysere de seismiske bevegelsene i bakken.

Og hvordan føles det?

– Som to hjerteslag, sier hun.

To små metallstenger festes i brystet til brukeren, som en piercing. Når huden har grodd sammen igjen – gjerne etter en måned eller to – monteres den silikonbelagte North Sense-brikken til implantatet. Foto: Cyborg Nest

Harbisson har et engelsk pass som viser at han er den første legalt anerkjente kyborgen, og ble født fargeblind. Han konstruerte antennen sin – som oversetter farger til 360 musikalske lyder som han lærte utenat en gang i 2003, med hjelp fra en kybertekniker.

Til å begynne med koblet han den til en bærbar pc med hodetelefoner. Deretter overtalte han en kirurg til å bore den inn i hodeskallen sin, implantere en mikrobrikke, og feste antennen til bakhodebeinet.

Paret sier at det å koble teknologi til kroppene deres har gitt dem nye sanser.

– Vi er transtyper, sier Ribas, som har et tre år gammelt seismisk implantat som vibrerer med ulik intensitet basert på data fra online seismografer.

I likhet med andre biohackere er det vanskelig å verifisere det de hevder; Han sier for eksempel at fargen min blir registrert som en fiss-lyd. Men gründerbedriften deres i London, Cyborg Nest, produserer gjør det selv-sett som skal bringe transhumanismen deres mer ut til massene.

Vibrerer når du er vendt mot nord

Det første settet North Sense, er i bunn og grunn et implantat som kan bæres på kroppen.

– Det gjør én enkel ting, sier medgrunnlegger og administrerende direktør Liviu Babitz, som ble utstyrt med en i desember.

– Det gir en kort vibrasjon hver gang du er vendt mot nord, forklarer han.

Det høres ikke ut som en fordel som kan forsvare kroppsmodifikasjoner, men Babitz sammenligner opplevelsen med en andre barndom.

– Jeg husker at sønnen min oppdaget ting etter hvert som sansene hans utviklet seg, og uttrykket i øynene hans da det skjedde. Jeg føler det samme, sier han.

Implantat

Selve sensoren – en kompassbrikke som fanger opp magnetiske felter – er enkel å fjerne. Det som er vrient, er å implantere to små metallstenger inn i brystet til brukeren, som en piercing.

Når huden har grodd sammen igjen – gjerne etter en måned eller to – monteres den silikonbelagte North Sense-brikken til implantatet.

Babitz sier at sensoren er konstruert for å gi god luftgjennomstrømning og unngå hudirritasjoner, og den er vanntett.

Den er riktig nok langt fra så iøynefallende som antennen til Harbisson, men den går et godt stykke videre fra mindre drastiske innretninger, så som ankelsettet fra gründerbedriften North Paw, som også vibrerer når den rettes mot den magnetiske Nordpolen.

1000 har bestilt

Cyborg Nest ble grunnlagt i 2015, med omkring 200.000 dollar i felles investerte midler, og begynte å sende ut North Sense-brikker i februar.

Bedriften hevder at omkring 1000 mennesker har bestilt en. (Babitz verifiserer identiteten deres for å sikre at de er myndige.)

Før jobbet han for menneskerettsgruppen Videre Est Credere, som skaffet kameraer og annen teknologi til undertrykte samfunn for å avsløre mishandling fra myndigheter, og han innrømmer at både kona hans og venner har vært skeptiske. Men, som han sier mens han ler:

– Det jeg gjorde før jeg startet med dette, var ikke mindre sprøtt.

Formannen i genetikkavdelingen ved Stanford University, Michael Snyder, sier at disse implantatene ikke er så ukonvensjonelle som de virker, og bemerker at han bruker lignende medisinske sensorer for å oppdage forkjølelser, lymfesykdommer og risk for diabetes.

Han beskriver North Sense som «ganske lik den strålingsmonitoren som jeg bruker.»

– Alminnelig innen 2020

World Economic Forum sier at Cyborg Nests metode for biohacking kan bli alminnelig innen 2020.

– Hvis du er i live i dag, vil du sannsynligvis ende opp med å ha minst ett elektronisk vedheng, sier Babitz.

Journalisten Mark O’Connell, som skrev boken To Be a Machine, som handler om transhumanist-bevegelsen, er ikke overbevist om at nisjebruken som North Sense tilbyr vil appellere til et massemarked.

– Jeg sier ikke at dette vil ta av helt. Men på den andre siden har stadig flere folk tatoveringer, sier han.

Babitz ønsker ikke å snakke om de neste prosjektene til Cyborg Nest, men Harbisson og Ribas har en ønskeliste: En Bluetooth-tann for stille kommunikasjon, en metode for å oppdage forurensning, og øyne i bakhodet.

Det store spørsmålet er hvordan man skal justere en persons mentale perspektiv så vedkommende aksepterer disse typene med inndata, sier Harbisson.

– Kroppen er ikke fokuset. Det er modifisering av hjernen som virkelig har endret oss, mener han.

Bunnlinjen: Cyborg Nest har solgt omkring 1000 gjør det selv-implantater som vibrerer når de som har dem montert vender seg mot nord, noe som trener opp brukerens sensoriske forståelse.