Dette hybridflyet har trippelvinger – skal testfly i 2022

Hybridflyet skal kunne kjøres på batteridrift i 15 minutter. Den britiske oppstartsbedriften Faradair planlegger å begynne testflygninger om tre år.

Flykonstruksjonen av karbonfiber-kompositt skal ha plass til 18 passasjerer, alternativt tre godscontainere.

Allerede for fem år siden gikk den britiske bedriften Faradair ut med at de holdt på å utvikle «verdens mest miljøvennlige fly». Etter flere år med utvikling, simuleringer og modelltester tror bedriften at modellen BEHA M1H kan bli sertifisert for trafikk i 2025.

– Vi har åpnet ordrebøkene nå. Og vi ser fram til å få jobbe med potensielle kunder og flyplassoperatører når vi begynner å bygge våre første prototyper senere i år, med sikte på å gjennomføre testflygninger i 2022, sier Neil Cloughley, som er administrerende direktør i Faradair.

BEHA står for Bio-Electric-Hybrid-Aircraft. Batteriene kommer til å drive elmotorer som brukes ved takeoff og landing. Vel oppe i lufta tar en turbopropmotor på 1600 hester over, med vanlig flydrivstoff eller bioflydrivstoff som drivmiddel.

Solpaneler oppå vingene

Turbopropmotoren lader batteriene under flygningen. De lades også av solpaneler oppå vingene.

Framdriften kommer fra to innkapslede kontraroterende skyvepropeller. Marsjfarten skal ligge på 370 km/t. I nødstilfelle skal flyet klare å fly på ren batteridrift i 15 minutter.

Hybridflyets trippelvinge-konstruksjon, «triple box-wing», gir en løftekraft som gjør det mulig å ta av og lande på mindre enn 300 meter, ifølge bedriften.

Faradair hevder at stolene skal kunne plukkes ut av flyet på 15 minutter, og at BEHA deretter kan ta tre stykk LD3-lastcontainere (hver på 4,2 kubikkmeter) og en samlet vekt på fem tonn.

Skal klare strenge lydkrav

Lydnivå er et hett spørsmål for flybransjen, og innkapslingen av propellene er utformet for å minimere støyen. Når BEHA tar av skal flyet generere et lydnivå tilsvarende 60 dBA, noe som kan sammenlignes med cirka 140 dBA for et konvensjonelt jetfly.

Nå håper Faradair at muligheten til raskt å kunne konvertere flyet, kombinert med det lave støynivået, skal åpne for at hybridflyet kan frakte passasjerer på dagtid og frakte gods om natten, siden flyet skal kunne tilfredsstille svært strenge krav for støynivå.

Prislappen for flyet forventes i skrivende stund å lande på omkring 35 millioner norske kroner.

Artikkelen ble først publisert på NyTeknik.se