Dette er temaene som må konsekvensutredes for Sørlige Nordsjø II

I april ble det klart at belgisk-nederlandske Ventyr vant rettighetene til å bygge ut 1,4 gigawatt havvindkapasitet i Nordsjøen.

Nå har NVE fastsatt to utredningsprogram for havvind i området, med beskrivelser av hva søkeren må utrede i forbindelse med nytt havvindanlegg.

Det ene utredningsprogrammet dreier seg om havvindanlegget, det andre om nettilknytningen.

– Vi har fastsatt to utredningsprogram basert på de foreløpige planene for prosjektet, og høringsinnspillene vi har mottatt. Neste steg i arbeidet er at Ventyr skal utrede ulike traseer og de utvalgte temaene, før saken kan konsesjonsbehandles, sier Inga Nordberg, direktør i energi- og konsesjonsavdelingen i en pressemelding.

Utredningsprogrammene gir informasjon om hva Ventyr må gjennomføre av konsekvensutredninger før de kan sende søknad om anleggskonsesjon.

Ventyr har så to år på seg til å sende inn en søknad om anleggskonsesjon med konsekvensutredninger. Søknaden vil deretter behandles av energimyndighetene, med høring og folkemøte.

Viser til plassmangel

Kraftverket er planlagt med 60 til100 vindturbiner med en samlet installert effekt på inntil 1500 MW og en antatt kraftproduksjon på 7–8 TWh per år.

Det skal legges cirka 200 kilometer sjøkabel på havbunnen for å frakte kraften som anlegget produserer til Norge. Deretter skal det kobles opp mot nettet på land i Kvinesdal transformatorstasjon.

Ventyr har sett på ni ulike løsninger for nettilknytningen fram til Kvinesdal. NVE ber om at de går videre med å utrede syv av de.

– På grunn av plassmangel og forsyningssikkerhet anbefaler vi ikke å utrede de to alternativene som legges gjennom Listafjorden, forbi Andabeløya og inn Fedafjorden, sier Nordberg.

