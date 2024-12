Bransjeorganisasjonen Wind Europe mener total mangel på statsstøtte førte til at ingen ville by i auksjonen forrige uke da havvindfeltene A1, A2 og A3 i Nordsjøen var ute for salg, skriver E24.

«Det danske auksjonssystemet inkluderer ingen form for statsstøtte eller stabilisering av inntektene», heter det i en melding fra bransjeorganisasjonen.

Urimelige vilkår

Tilbyderne måtte betale en fast sum til Danmark over 30 år for å bruke områdene. I tillegg skulle staten få 20 prosent eierandel i hvert prosjekt.

Da samme type auksjoner gikk i Polen og Nederland, viste markedet interesse, skriver næringslivsavisen.

Wind Europe mener den lunkne mottagelsen i markedet også skyldes at det er lavere energietterspørsel enn ventet.

I tillegg er høye lånekostnader på grunn av økte renter en utfordring for utbyggerne.

«Det skaper usikkerhet for utbyggerne av havvind om hvilke priser de kan selge strømmen til i fremtiden», skriver organisasjonen ifølge E24.

Kostnadene må ned

Leder Arvid Nesse i Norwegian Offshore Wind mener han har oppskriften klar for å sette fart på utbyggingen i vårt naboland.

Kostnaden må ned, og så er det opp til hvert enkelt land hvor mye penger de er villig til å spytte inn i finansieringen, argumenterer han.

Nesse er bekymret for den kommende konsesjonsutlysningen når Utsira Nord utenfor Vestlandet skal ut på auksjon neste år.

Totalt har regjeringen bedt om fullmakt til å støtte utbyggingen med 35 milliarder slik at Norge får tilgang på mer kraft.

– Norske myndigheter må lytte til hva næringen sier før de kommende rundene på norsk sokkel. Det har jo vært varslet at det ville bli krevende å delta i den danske auksjonen, hvor det ikke var noen støtte, sier Nesse til næringslivsavisen.