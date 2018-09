Dette er årets skip 2018

HAMBURG/SMM: Under årets utgave av verdens største shipping-messe SMM i Hamburg stakk «Future of the Fjords» av med den gjeveste prisen av dem alle.

Dette er andre gang en katamaran i karbonfiber vinner prisen. Den første var søsterskipet «Vision of the Fjords», som fikk prisen i 2016, men i motsetning til denne er «Future of the Fjords» ett hundre prosent elektrisk.

«Future of the Fjords» er en passasjerkatamaran på 42 meter, og kan gå fram og tilbake mellom Flåm og Gudvangen, kun på batterier. Avstanden en vei er 18 nautiske mil, og fremdriften er det to elektriske motorer på 450 kW hver som sørger for. Batterikapasiteten er på 1.900 kWh.

Skipet er bygget hos Brødrene Aa for rederiet The Fjords, og er dermed både utviklet og konstruert i Norge.

- En innovativ vinner som viser frem det beste av hva norskutviklet grønn skipsteknologi kan få til, sier ansvarlig redaktør i Skipsrevyen Gustav Erik Blaalid i en melding.

Unik flytebrygge

Ifølge meldingen fremhever juryen den elektriske driften, sammen med det strategiske konseptet PowerDock - en flytebrygge med et fortøyningssystem som tar i bruk vakuum.

Tanken bak konseptet begynte å utfolde seg hos Brødrene Aa da det ble klart at kraftselskapet i Aurland ikke kunne levere nok strøm til å lade «Future of the Fjords».

På et prosjektmøte slang teknisk sjef i Anstein Aa ut en idé: Kan batteripakken kanskje bygges inn i en flytebrygge?

Resultatet ble PowerDock, som har en effektiv batteribank på 2,4 MWh, og kan ta imot kloakk og gråvann.

- Dette illustrerer hva utviklerne har gjort for å løfte bærekraftig persontransport på sjøen til nye høyder, heter det i meldingen fra juryen.

De fortsetter:

- PowerDocken løser et potensielt hinder for å gjøre flere grisgrendte strøk tilgjengelig for elektriske fartøysoperasjoner, og eliminerer behovet for landbaserte og kostbare ladestasjoner.

«Ship of the Year»-juryen består av administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg; maritim bransjesjef i Norsk Industri, Lars Gørvell-Dahll; og administrerende direktør i Norske Skipsverft, Asle Strønen.

Følger kabellegger og søsterskip

I fjor var det kabelleggingsfartøyet NKT Victoria som vant den prestisjetunge Ship of the Year-prisen under messen Nor-Shipping.

Det Kleven-bygde skipet er et av verdens mest avanserte skip av sitt slag.

Skipet legger kabler med hjelp av det siste innen dynamisk posisjonering (DP3) og fjernstyrte undervannsfartøy.

Skipet har diesel-elektrisk fremdrift. ABB har blant annet levert likestrømnettet ombord på skipet, samt tre elektriske trustere.

Og i 2016 stakk altså favoritten «Vision of the Fjords» av med prisen. Det var første gang en katamaran i karbonfiber kunne smykke seg med tittelen «Årets skip».

Ideen bak både denne og årets vinner er at passasjerene skal kunne gå trappeløst rundt hele skipet og at man skal ha fullt utsyn fra alle sitteplassene. Ideen til formgivning er hentet fra sikk-sakk-veier i fjellsidene.