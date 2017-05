Dette avanserte kabelleggingsfartøyet er årets skip

Det avanserte kabelleggingsfartøyet NKT Victoria vant den prestisjetunge Ship of the Year-prisen under årets Nor-Shipping messe.

Kleven-skipet er et av verdens mest avanserte skip av sitt slag.

Skipet legger kabler med hjelp av det siste innen dynamisk posisjonering (DP3) og fjernstyrte undervannsfartøy.

Elektriske trustere

Kabelleggingsfartøyet har også en rekke løsninger for å spare drivstoff.

Skipet har diesel-elektrisk fremdrift. ABB har blant annet levert likestrømnettet ombord på skipet, samt tre elektriske trustere.

Skipet er også utstyrt med en batteribank og motorene om bord kan arbeide med variabelt turtall.

Det var rederlaget NTK, skipsbygger Kleven og designselskapet Salt Ship Design som mottok prisen som ble delt ut av arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

«NKT Victoria er et fartøy spekket med det ypperste av innovasjon og kapasitet, og kabelleggingsfartøyet representerer den beste kompetansen en har innen norsk skipsbygging og -design», heter det i juryens begrunnelse.

Stolt Kleven-sjef

Kleven-sjef Ståle Rasmussen er stolt over tildelingen.

– Dette prosjektet er et godt eksempel på styrken i norsk skipsdesign og skipsbygging, uttalte Rasmussen i en melding.

Her fortalte han at byggingen av det avanserte kabelleggingsfartøyet har vært et krevende prosjekt. For Kleven er det første gang de bygger et fartøy av denne typen.

– I Kleven er vi vant med å håndtere «første». Det er slik du overlever i denne bransjen – med å ha kunnskapsrike og erfarne ansatte som griper alle utfordringer som blir lagt framfor de, uttalte han i meldingen.

– Enestående

– Fartøyet er enestående, ikke bare innen sitt segment i shippingindustrien, men også i kabelindustrien. Med dette fartøyet kan vi nå tilby kundene våre komplette kabelløsninger, fra design og produksjon til installasjon og service – som en av svært få kabelleverandører i verden, uttalte Michael Lyng, konsernsjef i det internasjonale selskapet NKT, i en melding.

Victoria ble for øvrig bygget ved det polske Crist-verftet.

Skipet var under bygging da Teknisk Ukeblad besøkte verftet i fjor, i forbindelse med at en nordkoreansk tvangsarbeider hadde omkommet under bygging av et annet skip for Kleven.