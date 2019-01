Dette bygget vil gjøre Las Vegas' skyline enda mer spektakulær

Las Vegas: Det er ikke lett for arkitekter og byggherrer å skille seg ut i verdens selverklærte underholdningshovedstad - verken når det kommer til størrelse, form eller innhold. Men med det høyteknologiske prosjektet MSH Sphere satser arkitekt og utbygger på å få det til.

Mot slutten av 2018 startet konstruksjonen av underholdingsenteret, som ligger rett bak The Venetian, et kvartal fra The Strip, og allerede i 2021 skal bygget stå klart og kunne ta imot 18.000 tilskuere til hvert av sine show.

Det 110 meter høye bygget reises på en 250 mål stor tomt, og i tillegg til underholdningsarenaen skal det romme et museum, butikker, restauranter og noen private suiter.

Avansert teknologi

Men i en by hvor man konkurrerer med etablerte scener som har hatt alt fra Elvis Presley til Elton John og Celine Dion som husartister, skal det mer enn store flater til for imponere.

Utbyggerne, The Madison Square Garden Company og Las Vegas Sands Corporation, satser på at avansert underholdningsteknologi og interaktive opplevelser skal sette konkurrentene i skyggen.

Både lyd og lys skal være av ypperste klasse.

De skryter blant annet av å ha verdens største sammenhengende LED-flate, som dekker 6500 kvadratmeter. Hele innsiden av kula er kledd i høyoppløste LED-skjermer som kan projektere bilder og annet visuelt innhold i 360 grader. Et haptisk system skal formidle bassvibrasjoner gjennom gulvet, for at tilskuerne skal kjenne opplevelsen i kroppen, og med et dynamisk adaptivt akustikkrigg lover de å levere krystallklar lyd til alle gjester, uansett type arrangement. Samtlige seter får høyhastighets internettilgang for å sikre ulike former for interaksjon mellom artister og publikum.

Både interiør og eksteriør består av programmerbare LED-skjermer, så MSG Sphere vil stadig skifte karakter. Foto: Populous

Også eksteriøret skal dekkes av programmerbare LED-skjermer, og skal fungere som et digitalt utstillingsvindu. Her kan kunstnere og artister prege bybildet med sitt uttrykk, og merkevarer med store markedsbudsjetter kan kjøpe reklameplass. Ofte vil forbipasserende kunne se hva som foregår inne. Bygget vil derfor se forskjellig ut fra minutt til minutt.

London neste

Finansrådgiverne i Hobbs, Ong & Associates anslår at prosjektet bidrar til 3500 nye arbeidsplasser i byggeperioden, og 4400 faste stillinger når arenaen er åpnet.

MSG Sphere er designet av arkitektene i Populous, som har hovedkvarter i Kansas City.

Et identisk bygg skal etter hvert settes opp i Stratford-området i London. Her er målet å ta opp konkurransen med O2 Arena om de største konsertattraksjonene.

