Slik blir T-banestasjonene langs den nye Fornebubanen

Fornebubanen er den største T-baneutbyggingen i nyere tid i Oslo.

Banen blir om lag 8,2 kilometer lang og strekker seg fra Fornebu senter i Bærum til Majorstua. Hele banen vil ligge i tunnel under bakken, og reisetiden er estimert til tolv minutter. Alle som har pendlet med buss på den trafikktunge strekningen, kan skrive under på at det er en anselig forbedring.

I januar 2017 ble selskapet Fornebubanen opprettet som en offentlig byggherre for den nye t-banelinjen, som det har versert ulike planer for i en tjue års tid. Den nye etaten opptrer på vegne av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, opplyser Espen Tjersland, kommunikasjonsansvarlig i Fornebubanen. Selskapet er raskt voksende.

– Vi er vel et par og tjue nå. Når byggingen starter om to år, vil vi bli mellom 100 og 150, sier Tjersland til TU Bygg.

Den nye T-banetraseen skal være ferdig utbygd i 2025. Illustrasjon: Oslo kommune

I november 2017 ble det lyst ut en offentlig plan- og designkonkurranse for i alt seks nye T- banestasjoner på Fornebubanen. Det kom inn 85 søknader fra arkitektkontorer som ønsket å delta. Etter en prekvalifisering ble 14 kontorer eller arkitektgrupper invitert med videre. De sju jurymedlemmene (se liste lenger ned) har jobbet gjennom høsten med å evaluere de innkomne forslagene, og nå foreligger juryens innstilling.

To dobbeltvinnere

Av de 14 står vi igjen med fire vinnere ettersom to søkere vant to prosjekter hver. Vinnerne ble annonsert mandag 26. november på Arkitektenes Hus.

Dette er vinnerne:

• Skøyen stasjon: Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter. Prosjekt: «Lyssprekk»

• Vækerø stasjon: Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter. Prosjekt «Bergtatt»

• Lysaker stasjon: Asplan Viak, Longva arkitekter og Arup. Prosjekt: «Lysakers hjerte»

• Fornebuporten stasjon (tidligere Arena): Zaha Hadid Architects og A-lab. Prosjekt: «Himmelen under»

• Flytårnet stasjon: Mestres Wåge Arkitekter/Mestres Wåge Arquitects SLP/Imago- Atelier de Arquitectura og José Gigante. Prosjekt: «Volare»

• Fornebu stasjon og driftsbase: Zaha Hadid Architects og A-lab. Prosjekt: «Underjordisk landskap».

– Skal være lett å finne fram

Fornebubanen • Byggestart er planlagt i 2020 med ferdigstillelse av banen høsten 2025.

• Banen blir om lag 8,2 km lang, og vil strekke seg fra Fornebu senter til Majorstuen. Cirka 5,6 km av strekningen er i Bærum.

• Det skal bygges seks nye stasjoner som heter følgende: Skøyen, Vækerø, Lysaker, Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu.

• I Oslo er det planlagt nye stasjoner på Vækerø og Skøyen. I Bærum er det planlagt nye stasjoner på Koksaområdet, mellom Snarøyveien og Rolfsbukta, en stasjon ved Telenors hovedkontor med utganger på begge sider av Snarøyveien, og en stasjon med tilknytning mot Telenor Arena og adkomster fra begge sider av Oksenøyveien. I tillegg er kommer det en stasjon på Lysaker.

• Reisetiden blir cirka 12 minutter fra Fornebu til Majorstuen.

• Banen vil ligge i tunnel under bakken. Kilde: FOB

– Formålet med plan- og designkonkurransen var å finne gode arkitektoniske konsepter for alle de seks stasjonene, uttaler juryleder og direktør for Fornebubanen Irene Måsøval i en pressemelding.

Selskapet har lagt vekt på at reisen skal oppleves som trygg og oversiktlig for passasjerene. Her er de viktigste kriteriene juryen har vurdert etter:

Det skal være enkelt å orientere seg, selv for førstegangsreisende.

Bruk av glassflater og god belysning for å skapet «sosial trygghet».

Stasjonene skal være godt tilrettelagt for sykling og sykkelparkering.

– Jeg vil si at de seks vinnerne er de som best har løst de praktiske utfordringene. Målet er at de reisende aldri skal lure på hvor de skal gå når de ankommer stasjonsområdene, sier Espen Tjersland.

Han trekker også fram visuelle finesser, at det er lyst og oversiktlig inne på stasjonene.

– Vil trekke folk

– Det er inngangene og stasjonene som skaper T-banenes identitet for alle som reiser kollektivt i hverdagen. Vi har tradisjon i Oslo for spennende, funksjonell og nøktern arkitektur på T-banen. Denne tradisjonen er byrådet opptatt av å ta med videre når vi nå gjennomfører den største kollektivutbyggingen i Osloregionen siden T-banen ble bygget etter andre verdenskrig, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg i pressemeldingen.

Også fylkesordfører Anette Solli i Akershus fylkeskommune er opptatt av at stasjonene må virke innbydende og tiltrekke seg flest mulig reisende:

– Vi ønsker at stasjonene langs Fornebubanen blir gitt en identitet og arkitektonisk utforming slik at flere vil velge å bruke T-banen som transportmiddel, sier Solli.

Jury for arkitektkonkurransen: • Reiulf Ramstad, oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund (NAL)

• Dag Olsen, Akershus fylkeskommune

• Gro Magnesen, Bærum kommune

• Anders Hartmann, Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel, Oslo kommune

• Knut Wisthus-Johansen, Sporveien

• Ola Skar, Ruter

• Irene Måsøval, Fornebubanen