Det svenske kulturhuset blir verdens høyeste trehus målt i etasjer

Svenske Skellefteå skal bygge verdens høyeste trehus målt i etasjer. Det nye signalbygget blir delt i to. De nederste fire etasjene skal huse selve kulturhuset. Der blir det teater, bibliotek, kunsthall og museum.

Noen kilder oppgir at kulturhuset skal ha 20 etasjer, men både arkitektfirmaet og kommunen oprerer med 19 etasjer. Dermed blir Skellefteå kulturhus verdens høyeste trehus målt i antall etasjer.

Huset blir bygget i to deler, med to forskjellige konstruksjonssystemer. Selve kulturhuset kommer til å holde til i de nederste etasjene, som får langt større fotavtrykk enn tårnet som skal ruve over resten av bygningsmassen.

Hotell i tårnet

Det 16 etasjer høye tårnet skal bygges av prefabrikerte moduler med en stamme i krysslimt massivtre. Derome skal levere elementene til den øverste delen av bygget, som skal bestå av 205 hotellrom og treningsrom på toppen. Derome er et familieeid svensk selskap som blant annet leverer trelast, byggemoduler og ferdighus.

Den lavere delen av bygget, der kulturhuset skal holde til, blir bygget i tre forsterket med betongplater som skal bære vekten av tårnet.

Kulturhuset er tegnet av White arkitekter. Arkitektfirmaet har utviklet de to konstruksjonssystemene i samarbeid med ingeniøren Florian Kosche.

Bygges av norsk selskap

Målt i meter er norske Mjøstårnet, med sine 18 etasjer, fortsatt verdens høyeste trehus. Det skyldes imidlertid pergolaen som er plassert på toppen, som i sin tid gjorde at bygget gikk forbi kanadiske Brock Commons, som har like mange etasjer.

Schneider Electric har levert en smarthus-plattform kalt Eco Struxure til det nye kulturhuset. Den skal styre varme, ventilasjon og kulde ved hjelp av sensorer og Tingenes internett for å optimalisere energiøkonomi og inneklima i bygget, ifølge Svensk byggtidning.

Byggingen er allerede i gang, og grunnarbeidene er ferdige. Byggherre er norske Hent, som også bygget Mjøstårnet. Hent har hovedkontor i Trondheim. I tillegg til Mjøstårnet har Hent bygget det nye Munchmuseet i Oslo, Vålerenga kultur-og idrettspark og flere hoteller, skoler og omsorgsbygg.