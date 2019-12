Det nye K9 Vidar-artilleriet i sentrum på Sankta Barbaras festdag

For artillerister er 4. desember en spesiell dato. Dette er festdagen for deres skytshelgen, Sankta Barbara, og markeres av artilleriavdelinger over hele verden.

Men det er ei stund siden norske artillerister har hatt så mye å feire som nå: Onsdag er det nemlig første seremoni for det nye artillerisystemet K9 Vidar som nå skal erstatte Forsvarets 50 år gamle M109-artilleri.

Avsluttende tester i Norge

De tre første vognene ankom Norge søndag 24. november. De var to K9-skyts og ei K10-ammunisjonsvogn som brummet i land på Sjursøya i Oslo.

Deretter ble de fraktet til Rena. Her har det allerede pågått mye aktivitet for å utruste dem med alt av det norske utstyret de skal ha. Eksempelvis har de denne uka trent med snøsko på beltene i østerdalsk vintervær.

En av K9-vognene på Rena. Foto: Camilla Brevik Haagensen/Forsvar

Etter det Teknisk Ukeblad får opplyst, har alt gått etter planen. Rett over nyttår sendes den ene K9-vogna til Bjerkvik, mens de to andre forblir på Rena for å gjennomgå såkalt akseptansetesting. Det er allerede gjennomført og godkjent et halvt år med fabrikktesting i Korea. Det som gjenstår er i hovedsak testing som er mer praktisk å gjennomføre her i Norge.

Blant annet er det en skytedel der de skal teste norsk ammunisjon, der all ballistikk til den nåværende ammunisjonen er lagt inn i ildledningssystemet som er installert etter ankomsten i Norge. I januar er det for eksempel en test med direkte ild, rett fram, med maksimal ladning.

Det er Forsvarsmateriell landsystemers test- og verifikasjonsavdeling på Elverum som har ansvaret for testinga som vil bli gjennomført i løpet av første halvår 2020. Dette vil i hovedsak skje på Regionfelt Østlandet nord for Rena leir, der også den grundige vintertesten av de fire artillerikandidatene ble gjennomført for snart fire år siden.

Meget fornøyd så langt

Nå i desember er det to år siden Forsvarsmateriell (FMA) bestilte 24 K9-skyts med seks tilhørende K10 ammunisjonskjøretøy fra Hanwha Defense Cooperation i Sør-Korea. I tillegg ble det inngått en opsjonsavtale om ytterligere 24 artillerisystemer.

– Hanwha leverer til riktig tid, til riktig kostnad og med riktig ytelse. Det har ikke vært noen forsinkelser, og kvaliteten er høyere enn forventet. Så vi er meget fornøyd med dem, sier oberstløytnant Nils Inge Træen, som er prosjektleder i Forsvarsmateriell, til Teknisk Ukeblad etter at de første systemene ble overlevert til FMA 19. september i år.

Hærens nye K9 Vidar-artilleri har åtte meter lange L/52-kanoner. Til høyre en K10 ammunisjonsvogn. Foto: Camilla Brevik Haagensen/Forsvar

Serieproduksjonen på Hanwha-fabrikken i Changwon, like vest for Busan i Sør-Korea, startet tidligere i høst, og samtlige 30 vogner skal ferdigstilles i perioden mai-august 2020 og deretter leveres til Hæren. Allerede i år skal Forsvaret ha mottatt 80 prosent av reservedelene og 90 prosent av spesialverktøyene, samt teknisk dokumentasjon.

Høsten 2020 skal det også leveres fire kjøresimulatorer til det nye tekniske kompetansesenteret i Bjerkvik i Narvik. Her skal det også utdannes teknikere og utføres vedlikehold.

1.500 levert på 20 år

Etter en vintertest for snart fire år siden, med fire konkurrenter, plukket FMA ut det artillerisystemet som har høyest grad av allerede utviklet ytelse og dermed lavest mulig risiko.

Produsenten, som har gått under navnene Hanwha Land Systems/Techwin/Samsung, har levert rundt 1.500 artillerisystemer totalt, hvorav cirka tusen til den koreanske hæren. Tyrkia og India har lisensprodusert eget artilleri, mens Polen har kjøpt K9-chassis som de monterer egne tårn på.

Noen 12–15 år gamle, pent brukte skyts, som har stått på beredskap i Sør-Korea, er solgt videre til Finland og Estland. Finnene har så langt mottatt fem av 48 bestilte K9. Både finsk og norsk artilleri skal ha ICS (integrerte kampsystemer) fra Kongsberg Defence & Aerospace.

Artilleriet går hjemme under navnet K9 Thunder, mens i India har de droppet torden og heller satset på lyn («lightning»), og finnenes versjon kalles «slegga» («moukari»). Hanwha har bestemt seg for å markedsføre den norske varianten som «Vidar», som i denne sammenhengen står for «Versatile Indirect Artillery».

K9 Thunder/Vidar Produsent: Hanwha Defense Cooperation, Sør-Korea

Operativ siden: 1999

Vekt: 47 tonn

Lengde/høyde/bredde: 12/2,73/3,4 meter

Bemanning: 5

Hastighet: 67 kilometer i timen

Rekkevidde: 480 kilometer

Effekt/vekt: 21 hestekrefter/tonn

Den totale kostnadsrammen på Prosjekt 5447 – Artillerisystem 155 mm, er cirka 3,4 milliarder kroner. Artilleriet skal erstatte M109 som kom til Norge i 1969.

Blant det som er nytt for Forsvaret, er kanonene med to meter lengre løp (L/52, åtte meter, i stedet for L/39, seks meter, på dagens M109) og større munningshastighet. Parallelt kjøpes det inn nye Nammo-granater som heter 155 mm IM HE-ER og som har en rekkevidde på over 40 kilometer.