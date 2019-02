Det er verdt å vurdere NRK-flytting til Trondheim

Vår kollega i Medier24.no, Erik Waatland, lanserte denne uken ideen om å flytte NRKs hovedkontor til teknologibyen Trondheim. Det er et forslag som fortjener å bli vurdert og utredet.

Vi er ikke tilhenger av at alt skal ut av hovedstaden. Ei heller tror vi at alle utflyttinger av etater som har blitt foretatt, har vært suksesser. Vi er tilhenger av at landet bør få færre og større kommuner. Og at det som regel lønner seg å hente ut stordriftsfordeler ved å sentralisere oppgaver, rutiner og kompetanse.

Når det kommer til vårt alles NRK synes vi imidlertid det er spennende å vurdere flytting av hovedkontoret fra Oslo 3 til Trondheim. NRK skal likevel flytte. Og i Trondheim skal NRK uansett bygge. Vi vil anta at tomteprisene i Midt-Norge er rimeligere enn her i Oslo. Prisgaloppen i hovedstaden vil ingen ende ta. Enten det gjelder press på boliger, lønninger eller tjenester. Byen ved Nidelven har dessuten vårt fremste teknologiske miljø (NTNU) og har allerede bevist at de håndterer enkelte sentraliserte NRK-oppgaver.

Dessuten bør NRK klare å effektivisere. Vi bør kunne forvente at virksomheten kan organisere seg mer effektivt enn tidligere. Gitt teknologiutviklingen burde vi forvente at lisensavgiften falt i nominelle kroner - ikke at den øker betraktelig, slik historien viser.

Her er planene: Når NRK flytter fra Marienlyst frigjøres 100 mål midt i Oslos indrefilet

Bør være nær teknologikompetansen

Kringkastingsmodellen er gammel. Men fortsatt er den attraktiv og foretrukket i mange tilfeller. «En-til-mange» er en effektiv og rimelig modell når store felleshendelser, idrettsarrangement og andre programmer skal sendes «på direkten». Derfor tror vi også at «en-til-mange»-modellen kommer til å leve lenge. Den vil likevel stå for en lavere andel av folks bruk.

Spotify, Netflix, podcast og annen strømming (også fra NRKs egne tjenester) sørger for det. Seere og lyttere kan konsumere det de ønsker når de ønsker det. Og akkurat den funksjonaliteten og fleksibiliteten vil bare bli enda mer attraktiv i fremtiden.

Teknologiutviklingen vil gi oss stadig nye måter å konsumere medier på. Via nettet, mobil, 3D, VR, AR - og i fremtiden som hologram. I tillegg kommer produksjonsmetoder, animasjon, grafikk, lyddesign og annet. Og vårt langstrakte og kuperte land er fremst i verden når det kommer til løsninger som kreves for å dekke krik og krok rundt fjorder, fjell og daler.

Teknologi må til for å mestre dette. Norge ble tidlig gode på mobilteknologi av samme grunn. Og NRK bør lokaliseres nær et solid teknologimiljø. Selv om kritikere kan hevde at NRK har ligget ved foten av Universitetet i Oslo i mer enn et halvt århundre, uten at det kom så mye ut av akkurat det.

NTNU har selvsagt sitt masterprogram innen medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi. I tillegg har de dyp teknologikompetanse og forskning innen mange og relaterte teknologiområder.

Inngikk intensjonsavtale: NRK vurderer å flytte inn hos NTNU

Nærmere distriktene

Kritikere, med Kristin Clemet i spissen, har kritisert NRK for ikke å dekke næringsliv og økonomi godt nok. Vi vil legge teknologi til på den listen. Vi trenger bedre allmenn dekning av spennende næringslivs- og teknologistoff fra hele landet.

NRK har distriktskontor over hele landet. Mange av disse vil komme nærmere et hovedkontor i Trondheim.

En plassering næmere midten i norsk (lengde)geografi - med nærhet til NTNU - vil kunne bidra til en ny giv på disse områdene. Du skal tross alt ikke reise så mye lenger enn til Gardermoen eller Lysakerelven før mediefolk i Oslogryta mister interessen for hva som foregår.

NRK har distriktskontor over hele landet. Mange av disse vil komme nærmere et hovedkontor i Trondheim. Og - for de som måtte lure på det - så vil selvsagt Oslo bli det største distriktskontoret.

Ideen om å flytte NRK til Trondheim er for god til at den ikke bør vurderes fullt ut.

TU Media er største aksjonær og Jan M. Moberg er styremedlem i Medier24 AS.