Det er 110 år siden bilen som definerte privatbilismen ble bygget

Den 12. august 1908, ble Ford Motor Companys første Model T skrudd sammen ved bilprodusentens fabrikk i Detroit. Søndag er det akkurat 110 år siden.

Det var den første av det som skulle bli 15 millioner biler. Den ble verdens åttende mest solgte bil, og starten på bilrevolusjonen. Medregnet alle varianter, som det var mange av, ble det solgt 16,5 millioner Model T.

Det til tross for at Model T på langt nær var den første bilen som ble produsert. Det som skilte den fra alt annet for 110 år siden, var at den var masseprodusert på samlebånd, mens andre biler i stor grad ble laget for hånd.

Den var dessuten billig. Henry Fords mål var å lage en bil for massene. Den skulle være billig å kjøpe, billig å vedlikeholde, og ha plass til hele familien.

Omsetningstiden for brukte dieselbiler har økt 20 prosent på ett år: Nå dropper nordmenn import fra Tyskland

Fra 12 til 2,5 månedslønner

En Ford modell T, bygget ved Fords fabrikk i Dearborn, Michigan i 1925. Bilen var lenge bare mulig å få i svart, men ble senere tilgjengelig i noen andre farger. Foto: ModelTMitch/CC BY-SA 4.0

Da Ford Motor Company begynte å selge bilen noen uker senere, 1. oktober 1908, var prisen 825 dollar. Det var noe dyrere enn Fords til da billigste bil, Model N, som ble lansert to år tidligere, men med effektivisering av produksjonen ble prisen etter hvert lavere.

En gjennomsnittlig person tjente omtrent 500 dollar i året på den tiden. Så Model T var slett ikke en liten investering. Men i 1926 var prisen nede i 260 dollar. Det var omtrent 2,5 månedslønner for en gjennomsnittlig arbeider, skriver IEEE Spectrum.

Til sammenligning er gjennomsnittsprisen på en ny bil i USA i dag tilsvarende 10 måneders medianmånedslønninger.

Justert for inflasjon kostet en Model T tilsvarende 22.850 dollar (187.800 kroner) i 1908 i dagens verdi, og tilsvarende 3.670 dollar (30.200 kroner) i 1926.

Se video: Denne bilen lærer seg å kjøre selv på 20 minutter

11 biler i måneden

Nøkkelen til den lave prisen og den høye produksjonen var effektive produksjonslinjer. Men dette var ikke på plass da bilen først ble produsert. Kun 11 biler ble produsert i løpet av den første hele måneden med produksjon. Bilene ble satt sammen for hånd.

Fra produksjonslinjen ved fabrikken i Highland Park i Michigan i 1913. Foto: public domain

I fabrikken ble arbeidsoppgavene delt opp i 84 steg, slik at hver arbeider bare trengte å ha helt spesifikke ferdigheter. Det ble tatt i bruk flere og flere maskiner, og i 1910 ble produksjonen flyttet til en ny fabrikk hvor samlebåndsproduksjonen virkelig var finpusset.

Det var ikke før 1. desember 1913 at produksjonen virkelig tok seg opp. Da ble produksjonen gjort på samlebånd hvor understellet på bilen beveget seg fremover i konstant hastighet, og arbeiderne jobbet på bilen underveis.

Mens Ford i begynnelsen laget 11 biler i måneden, rullet det snart en bil av samlebåndet hvert tredje minutt. Produksjonstiden per bil var 93 minutter i 1914. Mot slutten av produksjonen i 1928 ble det bygget en Model T hvert 24. sekund.

På den tiden var halvparten av alle bilene i verden en Model T.

Produksjon av modell T.

Den første bilen for folk flest

Ikke så rart at denne bilen er en av de aller viktigste bilene som noen gang er laget. Den dannet hele grunnlaget for privatbilismen. Det var den første bilen «folk flest» hadde råd til å kjøpe seg.

«T-Forden», som den ble kalt her til lands, var et enkelt, men robust kjøretøy. Den var utstyrt med en firesylindret 2,9 liter vannkjølt motor med 20 hestekrefter. Den hadde en toppfart på 72 kilometer i timen.

Model T-motor. Foto: Liftarn/CC BY-SA 3.0

Den hadde et relativt lavt bensinforbruk på 1,1 til 1,8 liter på milen, og motoren kunne i tillegg gå på parafin og alkohol.

Bilen hadde ikke noe batteri, og dermed ikke startmotor. I stedet ble motoren startet med en sveiv. Dynamoen (som strengt tatt var et magnetisert svinghjul) genererte i utgangspunktet nok elektrisitet til å operere elektriske kjørelys, men dette var gasslamper frem til 1915. Fra 1919 ble det mulig å kjøpe T-Ford med elektrisk startmotor.

Motoren i bilen levde videre etter at Model T ble tatt ut av produksjon. Den ble brukt i skip og til stasjonær bruk frem til 1941. Den ble videre brukt i Fordson-traktorer produsert i Irland frem til 1964.

Den siste ble produsert i Europa

Ford & Son var eid av Ford Motor Company, og ble etablert i Irland i 1917. Fordson-traktoren ble produsert her, og fabrikken var i 1929 verdens største traktorfabrikk.

Ford produserte også personbiler ved blant annet denne fabrikken, som ligger i Cork.

Og det var akkurat her at den aller siste Model T ble produsert. Den rullet av samlebåndet i desember 1928. Produksjonen av bilen ble avsluttet i USA året før.

Arvtakeren til Model T var Model A.

Kia Niro elbil: Nå er Kias elektriske SUV i salg i hjemlandet

Oppstartsproblemer

Overgangen til en ny modell ble ikke bare enkel for Ford. Teknisk Ukeblad omtalte utviklingen innen ulike sektorer i amerikansk industri i utgave 40, utgitt 5. oktober 1928.

Her bemerkes det at automobilindustrien hadde et av sine beste halvår i sitt unge liv. Nesten alle de store bilprodusentene hadde salgsrekorder.

Et viktig unntak var Ford. For: «Efter mere enn ett års intensivt arbeide med sin nye modell, har Ford Motor Co. Ennu ikke vært istand til å bringe denne opp til full produksjon. Ved begynnelsen av august fabrikertes omkring 2800 nye Fordbiler pr. dag. Dette kan kanskje synes ganske meget, men det er allikevel ikke en tredjepart av hva med hadde regnet med eller av hvad produksjonen var da den gamle model T-Ford ennu var populær.»

Utdrag fra artikkel i nr 40 1928. Faksimile: Teknisk Ukeblad

Hva årsaken kunne være fremsto som et mysterium, for Ford burde kunne skaffe til veie de aller beste produksjonsingeniører, skrev forfatteren.

Og i mellomtiden har Ford mistet mange av sine kunder og forhandlere.

«Ford har alltid vært en vanskelig herre for forhandlerne å komme overens med og når de nu ytterligere kun får en brøkdel av de biler som de bestiller og har kunder for, så er det mange av dem som gir op sitt Ford-agentur og går videre til andre fabrikanter som Chrysler, General Motors o.s.v.»

Lyder det kjent? Tesla sliter med å produsere nok av sin Model 3

Etterfølgeren ble ny suksess

Ford modell A var etterfølgeren til modell T. Foto: Richard Smith/CC BY 2.0

Det ble sagt at Fords ingeniører ikke hadde klart å redusere produksjonskostnadene nok til at bilene kunne produseres med fortjeneste. Dette fordi Ford angivelig skulle ha fastsatt prisen på bilen før alle omkostninger var kartlagt.

Artikkelen påpeker imidlertid at man ikke burde undervurdere den nye Ford Model A.

«Den er uten tvil en sjelden verdi for pengene, og vilde for kun et par år siden ha blitt solgt for $ 200 à 250 mere enn de priser som nu noteres», heter det. Det bemerkes at Ford Motor Co., som nå var 25 år, nå var vært mer enn en milliard dollar, og i Detroit alene har over 200.000 ansatte.

Og selv om den ikke nådde samme høyder; Ford model A ble en ny suksess for Ford.

Innen februar 1929 var en million biler solgt. Den neste millionen var solgt fem måneder senere. Produksjonen ble avsluttet i 1932, med over 4,8 millioner solgte eksemplarer.

Kilder: IEEE Spectrum, Wikipedia (1, 2), Ford (1, 2)