Denne bilen lærer seg å kjøre selv på 20 minutter

Cambridge-startupen Wayve satser på maskinlæring for framtidens selvkjørende biler. Ideen er at man aldri kan programmere for enhver situasjon som kan oppstå i trafikken, og at det blir tryggere om datamaskinen selv bygger opp sin egen logikk.

Wayves maskinlæringsalgoritme bruker eksperimentering, optimalisering og evaluering - akkurat som måten vi selv lærer på.

Målet er å ha bilen kjørende i avansert trafikk innenfor de neste fem årene.

