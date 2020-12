Det blir stadig vanskeligere å forstå de avgjørelsene som AI-systemene tar for oss

Vilde Gjærum hadde egentlig bestemt seg for å bli veterinær. Men så ble hun invitert til en kvinnedag på NTNU og etter å ha hørt blant andre Teknas kvinnelige president om hvor viktig det var å få jenter til å velge en teknisk utdannelse, ombestemte hun seg. Det har hun ikke angret på.

Nå er hun selv aktiv i å få jenter med innen IT. Selv har hun valgt å jobbe om kapp med all den kunstige intelligensen vi i raskt økende grad omgis av, som stipendiat ved Institutt for teknisk kybernetikk på Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU.

Skal vi bare dytte på med mer data og la algoritmene utvikle seg videre, eller skal vi skaffe oss mer kunnskap om hva som skjer og hvilke mekanismer som er i gang? Gjærum er opptatt av at vi må bruke den kraftige teknologien til det gode, at vi skal kunne styre den og mate den på data på en forsvarlig måte.

Vi bruker mer maskinlæring enn mange er klar over, men samtidig som vi blir imponert over hva teknologien er i stand til, blir vi snart vant til det og tar den for gitt. På den måten utvikler AI seg raskt uten at de fleste reflekterer over det.

