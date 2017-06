Derfor har vi fortsatt flyalarm

Dette er en artikkel fra vårt arkiv, som vi har hentet fram i forbindelse med dagens flyalarm.

Klokken 12 i dag hører du det igjen. Tre ganger tre lydstøt, med ett minutts stillhet mellom hver serie, betyr at du skal skru på radioen.

Tyfoner og massemedier er den mest effektive måten å varsle befolkningen i en krisesituasjon, konkluderer en arbeidsgruppe ledet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Arbeidsgruppens rapport har i høst vært ute på høring og blir oversendt Justisdepartementet i løpet av januar.

Kald krigs-løsning

Varslingssystemet som ble bygget ut under den kalde krigen er altså fremdeles den viktigste løsningen for at myndighetene skal kunne varsle befolkningen.

Over halvparten av befolkningen - de fleste i byer og tettsteder - vil kunne høre tyfonene, ifølge DSB.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap forsvarer dagens system med at de kan nå alle uavhengig av alder og teknologi.

– Vi vet det er et system som fungerer. Du når alle uavhengig av hva slags mobiltelefon de har, forteller Jørn Atle Moholdt, avdelingsleder for sivilforsvarsavdelingen i DSB.

– Selve varslet er ikke annet enn et signal om at du skal lytte til radio eller oppsøke andre massemedier. Selve informasjonsformidlingen vil foregå der, sier han.

Vurderte mobilvarsel

Arbeidsgruppens oppdrag var å gjennomgå eksisterende system for varsling av befolkningen samt vurdere og fremme forslag til system for fremtidig varsling.

De vurderte også nye elektroniske kommunikasjonsløsninger, blant annet telefonbaserte løsninger som masseutsendelser av SMS innenfor et gitt geografisk område og Cell Broadcast-meldinger.

Følger med på Cell Broadcast

Nederland tok i bruk et befolkningsvarslingssystem basert på Cell Broadcast-meldinger i november i fjor. Flere andre land er også i startgropa for slike systemer

– Vi følger med på innføringen de gjør der, og har faste møter i egen europeisk gruppe for dette, forteller Moholdt.

Tilbakemeldingen fra land som har testet systemet, er at enkelte telefonprodusenter ikke støtter standarden.

Cell Broadcast (CB) er en tjeneste hvor en melding kan kringkastes til alle mobiltelefoner som befinner seg i et utvalgte område og som er forberedt for tjenesten.

En CB-melding kan være på opp til 93 tegn og inntil fem meldinger kan kjedes sammen for å formidle mer informasjon. En CB-melding vil også skille seg ut fra en SMS med annerledes utseende og lydsignal.

Må rustes opp

Sivilforsvaret har i dag rundt 1250 operative varslingsanlegg, som rutinemessig testes ved offentlig varslingsprøve to ganger hvert år.

Disse trenger nå en opprusting av styringssystemet.

Når FM-båndet stenges, trenger dagens tyfoner nytt styringssystem. Bilde: Dsb

Årsaken er at systemet styres av RDS-signaler (Radio Data System) som blir sendt på det planlagt nedlagte FM-båndet.

– Systemet bæres på FM-båndet. Vi må innføre ny bærer før 2017. Alternativene kan være nødnettet eller DAB, forteller Moholdt.

Ifølge arbeidsgruppen haster det med å finne en løsning for dette.

Varslingsanleggene består av to eller tre traktformede, trykkluftdrevne høyttalere, en trykktank, et radiostyrt ventilsystem og en kompressor.

På grunn av trykktanken er anleggene også operative ved strømbrudd.

– Vi har en ambisjon om at 90 prosent av anleggene skal være operative, sier Moholdt.

