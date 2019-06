Derfor er det usannsynlig at elbiler uten hengerfeste kan få det senere

Etter at Tesla introduserte tilhengerfeste på Model 3 har vi blitt kontaktet av flere lesere som lurer på hvorfor Tesla ikke ønsker å ettermontere dette på allerede leverte biler.

Det er tross alt ingen åpenbare forskjeller på bilene, annet enn at de nye har mulighet for hengerfeste, mens de gamle ikke har det.

Det samme gjelder Kia e-Niro. Kias norske importør Bertel O. Steen og representater for Kia lenge har mer enn antydet at elbilen vil få hengerfeste i fremtiden.

Fra Kias side har vi allerede fått vite at biler levert uten hengerfeste ikke vil kunne få dette ettermontert senere.

Typegodkjenning

Det hele koker ned til bilenes typegodkjenning.

Så lenge bilen har en typegodkjenning hvor tilhengervekt ikke er oppgitt, er det heller ikke lov til å montere tilhengerfeste i ettertid, og trekke tilhenger med dette.

Tesla Model 3 produsert frem til da tilhengerfeste ble tilgjengelig, har ikke denne typegodkjenningen. Biler produsert etter er produsert etter den nye typegodkjenningen.

– Model 3 som er bestilt og bygget uten hengerkapasitet har en annen typegodkjenning som ikke tillater bilen å trekke tilhenger. Typegodkjenning settes når bilen produseres, og Tesla har ikke mulighet til å endre dette etter at bilen har forlatt fabrikken, sier Teslas norske informasjonssjef Even Sandvold Roland.

Når et kjøretøy typegodkjennes, gjøres det blant annet tester for å bekrefte at det oppfyller de oppgitte spesifikasjonene.

Ikke uvanlig

Det er ikke uvanlig at varianter av samme biltype kan trekke tilhenger, mens andre varianter ikke kan det.

Det er teknisk sett mulig for en bilprodusent å i ettertid endre typegodkjenningen slik at en variant kan trekke tilhenger.

Det er bilfabrikanten som bestemmer om en biltype eller -utførelse kan trekke tilhenger eller ikke. I tilfelle må krav tilknyttet igangsetting i motbakke være oppfylt, forklarer Erik Sætre i kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Statens Vegvesen.

Tesla Model 3 trekker liten campingvogn. Skjermbilde: Tesla.com

At bilprodusenten ikke går inn og endrer godkjenningen kan ha mange forklaringer. Det er i utgangspunktet kun fabrikanten som har full kjennskap til årsakene til at en variant kan trekke henger, mens en annen ikke kan det.

I tilfellet Tesla Model 3 kan vi spekulere i ulike årsaker. Tesla ønsker ikke å gå inn på det underliggende, men det kan være at det er en fysisk forskjell på bilene med og uten hengerfeste.

Det kan også handle om å unngå mye ekstraarbeid. For selv om det er mulig for bilprodusenten å gjøre endringer på biler som allerede er typegodkjent uten hengerfeste, er det ikke rett frem å få til.

Ikke tilbakevirkende

Sætre forklarer at dersom en biltype eller utførelse opprinnelig er typegodkjent uten tillatt hengervekt, og fabrikanten i ettertid får dette godkjent for identisk type eller utførelse, utstedes det en ny endret typegodkjenning. Dette kalles en «extension».

En «extension» er ikke tilbakevirkende for biler registrert på tidligere typegodkjenning.

Kia E-Niro er ventet å få hengerfeste snart. Men det blir ikke mulig å ettermontere på eksisterende modeller. Foto: Marius Valle

– For biler som er godkjent eller registrert på typegodkjenningen uten hengervekter må det eventuelt fremlegges dokumentasjon fra fabrikanten som bekrefter at angjeldende biltype/utførelse kan ha hengervekt, og dette må godkjennes og påføres i motorvognregistret og vognkort av en trafikkstasjon, avslutter Sætre.

Det vil derfor i praksis kreve at bilprodusenten gjør papirarbeid for hver kunde som ønsker endringer i ettertid. For bilprodusenten kan det være at det er for tidkrevende å gå inn i slike prosesser.

Om det er dette som ligger til grunn – og det vet vi ikke egentlig noe om – kan det være at man ønsker å forenkle så mye som mulig. Det kan forklare hvorfor Tesla ikke engang lar kunder kjøpe og ettermontere tilhengerfeste på biler levert uten, etter at de selv åpnet for å montere dette ved bestilling.

Ettermontering

Det finnes i teorien en annen rute å gå, som innebærer et tredjeparts tilhengerfeste. Det innebærer at en tredjepart utvikler, tester og får godkjent et hengerfeste, som så monteres og godkjennes av veimyndighetene.

Vi har tidligere omtalt en slik løsning for Renault Zoe, importert til Norge med tilhengerfeste med nasjonal typegodkjenning i Tyskland. Statens Vegvesen godkjente først løsningen, men omgjorde vedtaket senere.

Det fordi en nasjonal typegodkjenning ikke gjelder hele Europa. Statens Vegvesen må da godkjenne hengerfestet etter norsk forskrift. Det forutsetter en fabrikkgaranti, som neppe vil utstedes når bilprodusenten selv ikke har gått god for komponenten.

Enten tilhengerfestet er produsert av bilprodusenten eller en tredjepart, må det uansett være godkjent i henhold til EU-direktiv 94/20/EF (PDF). I tillegg skal bilprodusenten også godkjenne innfestningspunktene på bilen.

Mercedes-Benz EQC er en av de nye elbilene som leveres med tilhengerfeste. Foto: Marius Valle

Fortsatt få elbiler med hengerfeste

Det er i dag noen få elbiler som leveres med hengerfeste. Det handler ikke om at det ikke er mulig, men at bilprodusentene ikke prioriterer det.

Det er ventet at flere biler vil få denne muligheten senere, som Kia e-Niro.

I dag er det disse elbilene som kan leveres med hengerfeste: