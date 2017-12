Derfor bør du passe på å vanne juletreet

LED-lys har i noen år nå erstattet den vanlige juletrebelysningen. Fordelen er ikke bare mindre energiforbruk, men også redusert brannfare.

Men har det ført til at det brenner mindre i jula?

Det er for tidlig å si, forteller Sigmund Clementz, kommunikasjonsrådgiver i If. Denne trenden er for fersk til at det er mulig å se på brannstatistikken.

Fordelen er uansett at det ikke er glødelamper involvert. Det kan i seg selv være en kilde til brann dersom et lys blir tildekket. Men kanskje verre er det at vi bruker den samme gamle juletrebelysningen år etter år.

Juletrepynting

Clementz tror brannstatistikken til en viss grad gjenspeiler dette. Lille julaften er en av dagene som peker seg ut med mange branner.

– De fleste pynter treet lille julaften. Da er det ofte slik i Norge at juletrepynten er en lett blanding av ting barna har laget på skolen, ting som er kjøpt gjennom årene, og arvestykker. Om et av disse arvestykkene er juletrebelysningen bør man tenke seg om to ganger før man stikker i kontakten, sier Clementz.

Gamle juletrelys kan ha fått ledningsbrudd i kabelen eller ved inngangen til støpselet. Det kan gi lysbuer og varmgang.

Om alt ligger til rette for det, kan en brann raskt utvikle seg, og juletreet kan være spesielt skummelt.

Metaanalyse gir svaret: Dette er årets beste juleøl

Tørt juletre brenner raskere

En video fra den føderale amerikanske etaten U.S. Consumer Product Safety Commission demonstrerer hvor stor betydning det har for utvikling av brann dersom treet blir vannet kontra om det er tørt.

Men et branntilløp i et vannet juletre først og fremst gir røykutvikling, viser demonstrasjonen at et tørt juletre står i full flamme i løpet av noen få sekunder.

Rådet er derfor å sørge for at juletreet ikke får anledning til å tørke ut.

De andre dagene det brenner mer enn ellers i jula er det for øvrig tørrkoking og levende lys (26. desember) og fyrverkeri (1. januar) som bidrar.

Og det kan samtidig være lurt å bytte ut den gamle pynten som har glødepærer. Om du ønsker å beholde den litt til, er imidlertid anbefalingen at du ikke bruker det gamle «skru-ut-en-pære»-trikset når du skal slokke lyset om kvelden. Dra ut støpselet, og ikke la belysningen være på om natten, er rådet fra If.

Anbefaler å skru av LED om natta

Men betyr dette at du kan la LED-juletrebelysning stå på om natta? Nei, forteller Anne Rugh Pedersen, avdelingsdirektør for næringsliv, produkter og farlige stoffer i Direktoratet for sammfunssikkerhet og beredskap (DSB).

DSBs råd er at du skrur av all elektrisk dekorbelysning om nattet, så minimerer du risikoen for at en brann får utvike seg mens du sover.

Sigmund Clementz i If. Bilde: If

Dette er i grunnen samme råd som for lading av mobiltelefon. Det bør ikke skje når du sover. LED-drivere og mobilladere er mye av den samme teknologien, og man bør ta de samme hensynene.

– Men de har forskjellige sikkerhetskrav som skal oppfylles fordi de anvendes til forskjellige formål. DSB sine råd er at det i de enkelte tilfeller anvendes originalprodukter beregnet for den enkelte mobiltelefon eller LED-lys-kjeder. Samtidig skal de ha påført CE-merket som viser at de oppfyller sikkerhetskravene, sier Pedersen.

Hos forsikringsselskapet er de samstemte med DSB: Skru av LED-lysene om natta.

– Selv om LED i seg selv er mindre brannfarlig enn glødepærer eller halogenpærer, så er det fremdeles koblet til elnettet, og kan ha slitasje og feil som kan utvikle seg til en brann. Det som er skummelt er at en brann på natta er noe helt annet enn en brann på dagtid, brannen oppdages mye senere, sier Clementz.

Les også: Broen er forvandlet til en gigantisk adventslysestake

Unngå råbillig julebelysning

Det er kanskje heller ikke noe sjakktrekk å kjøpe de billigste LED-lysdekorasjonene du finner i kinesiske nettbutikker. Det er ikke sikkert at LED-driverne ville blitt godkjent i Europa.

Det kan trekkes en parallell til falske mobilladere, som kan ha dårlige komponenter, for dårlige likerettere, mangle sikringer og annet, eller ha trafoer som kan kortsluttes og sende 230 volt rett i mobilen. Det er ikke utenkelig at det billigste av det billigste av LED-drivere kan være like dårlig designet.

LED sparer strøm og reduserer brannfare. Bilde: colourbox.com

Både DSB og If anbefaler at du passer på at utstyret du kjøper er CE-merket. Og fremfor å kjøpe det direkte fra billigste tilbyder i Kina, er det antakeligvis smartere å kjøpe fra en større europeisk kjede.

Det er lite sannsynlig at for eksempel Biltema eller Elkjøp selger varer som ikke er godkjent, ettersom de er underlagt produktansvarsloven. De store kjedene vil sannsynligvis ikke risikere navn og rykte ved å selge farlige produkter.

Uansett anbefaler Clementz at du tar sikkerheten på alvor.

– Ved den minste mistanke om for dårlig kvalitet eller varmeutvikling steder det ikke burde være det, eller at det lukter litt rart, da bør det ringe noen alarmbjeller, sier han, og legger til at du bør lese bruksanvisningen og sikkerhetstipsene i den.