Øresundsbroen er forvandlet til en gigantisk adventslysestake

Den er blitt en adventslysestake, men kan fortsatt kjøres på.

Søndag ble den første av Øresundbroens fire tårn tent. Broen skal altså stå som en lysende adventsstake i desembermørket.

De fire tårnene er 203,5 meter høye, og skal tennes et for et søndagene fram mot jul.

Lyset skal stå på i tidsrommet mellom kl. 15 og 09, og lysstrålen skal rettes nedover slik at man ikke risikerer å forvirre flytrafikken til Kastrup.