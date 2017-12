Unge må trolig vente lenge på å kjøre ståhjuling

Du har sikkert sett det – barn og unge under 16 år som ruller forbi på ståhjulinger, også kalt selvbalanserende kjøretøy eller små, elektriske kjøretøy.

Ifølge dagens lovverk er imidlertid dette ikke lov. Foreldrene kan i ytterste konsekvens miste førerkortet dersom barn under 16 blir fersket mens de tar seg frem på en ståhjuling.

Både Regjeringen og Vegdirektoratet mener at lovverket bør fornyes og aldersgrensen settes ned. En lovendring er annonsert.

Men:

– Arbeidet har av ulike grunner tatt lengre tid enn forutsatt, skriver Samferdselsdepartementet til TU.

Flere er utålmodige. Nå har Vegdirektoratet endelig kommet frem til en løsning. Den utsetter imidlertid prosessen enda mer.

Saksgangen gjør at unge trolig må vente enda et år før de kan kjøre doningene lovlig.

I stedet for å fjerne aldersgrensen helt, foreslås det å senke den til 12 år. Frem til barnet fyller 17 år må det ha på hjelm for å ta seg frem med ståhjulingen. En slik lovendring krever både en ny høringsrunde og Stortingets godkjennelse, noe som tar tid.

Fikk ståhjuling som ikke var lov å bruke

– Det er dumt at det tar så lang tid, sier Jonatan Romuld Hansen (15) til TU.

Han fikk en ståhjuling av mor og far til jul i 2014. Tek har tidligere skrevet om guttens store skuffelse da han fikk greie på at han ikke hadde lov til å bruke tohjulingen.

– Det er bra de endrer regelen, men prosessen har gått altfor sakte, sier han.

Saken stammer fra valgkampen høsten 2013.

Det såkalte Segway-forbudet, altså forbudet mot selvbalanserende kjøretøy, var da av de mer omtalte temaene. Frp gikk til valg på å fjerne forbudet, og under én måned etter valgseieren annonserte Erna Solberg på TV2-programmet Senkveld at de blåblå ville tillate doningene.

Jonatan Romuld Hansen (15) fikk ståhjuling i julegave. Bilde: Privat

Den påfølgende sommeren ble selvbalanserende kjøretøy følgelig tillatt og klassifisert som motorvogner. Det innebærer at de fortsatt var ulovlige å bruke for personer under 16 år.

Vegdirektoratet har tidligere sagt til TU at de i utgangspunktet ønsket seg et mer helhetlig regelverk og lavere aldersgrense, men at de måtte kjappe seg for å innfri Segway-løftet. Dermed fikk de ikke utredet hvordan dette kunne løses.

Samtidig poppet det opp ulike varianter av tohjulingene – mange av dem myntet på mennesker under 16 år.

– Brukerne er hovedsakelig under 16 år

Stay Classy er en av nettbutikkene som selger de rullende, elektrifiserte maskinene. Fredrik Bjelland i Stay Classy har sagt til NRK at det hovedsakelig er barn i alderen 10 til 14 år som kjøper slike produkter, da ved hjelp av sine foreldre.

Samferdselsdepartementet fikk flere forespørsler fra frustrerte foreldre og unge, og Vegdirektoratet sa til NRK at reglene var litt utdaterte.

I januar 2017 annonserte regjeringen at de ville endre regelverket. Da ønsket man å klassifisere små elektriske kjøretøy som sykler. Det betyr at aldersgrensen faller helt bort, slik at mennesker i alle aldre kan kjøre ståhjuling. Samferdselsdepartementet siktet mot å fastsette regelendringene innen utgangen av juni i år, skriver Dinside.

Kritiske til fri aldersgrense

I høringsrunden kom det imidlertid inn flere kritiske innspill. Trygg trafikk var blant dem som mente aldersgrensen burde være 12 år, og ikke falle helt bort.

– Flere viktige instanser ønsket 12 års aldersgrense og hjelmpåbud. Innspillene hadde også god trafikksikkerhetsfaglig tyngde. Vi valgte derfor å ta hensyn til det, sier Kurt Ottesen, seniorrådgiver ved Kontor for kjøreteknikk i Vegvesenet.

I disse dager sender Vegdirektoratet sitt lovforslag til Samferdselsdepartementet. Tohjulingene skal fortsatt klassifiseres som sykler, men lovteksten spesifiserer ytterligere krav til hjelm og aldersgrense.

– Hjelmpåbudet og aldersgrensen på 12 år innebærer en mer omfattende lovendring enn forskriftsendringen som var ute på høring tidligere i år.

Kan ta ett år

Den foreslåtte endringen i veitrafikkloven betinger en ny høringsrunde med en høringsfrist på tre måneder. Deretter må den opp i Stortinget. Saksbehandlingstiden her gjør at det kan ta så lenge som ett år før endringene trer i kraft, anslår Ottesen. Dermed kan unge måtte vente til våren 2019 før de lovlig kan rulle rundt i gangene på motoriserte innretninger.

Dersom Samferdselsdepartementet forkaster Vegdirektoratets arbeid og går for sitt opprinnelige forslag om ingen aldersgrense, vil forskriftsendringen imidlertid kunne settes i kraft mye raskere, forteller Ottesen.

– Jeg vil ikke ta stilling til hva departementet gjør. Vi har ikke fått signaler i den ene eller den andre retningen, sier Ottesen.

Solgte tohjulingen

Samferdselsdepartementet skriver til TU at de ikke ønsker å kommentere saken før de har mottatt og gjort seg kjent med dokumentene fra Vegdirektoratet.

15-årige Hansen vil uansett ikke dra nytte av lovendringen når den kommer. For rundt tre måneder siden solgte han tohjulingen sin på Finn for 2000 kroner. Gaven kostet rundt 5000 kroner, og familien tapte dermed rundt omtrent 3000 kroner på kjøpet. Han prøvde kun ut fremkomstmiddelet hjemme i huset i Råde.

– Pengene fra salget går til å ta lappen. Nå er ikke ståhjulinger så populære lenger. Jeg ble veldig glad da jeg fikk den, men regelverket tok gleden vekk. Da ville jeg egentlig bare bli kvitt den, sier Hansen.