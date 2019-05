Derfor ble Oslo miljøhovedstad

Teknisk Ukeblad hadde i mars intervju med byråd i Oslo, Lan Marie Berg, om Oslo som europeisk miljøhovedstad 2019. Forrige gang Oslo søkte om å bli europeisk miljøhovedstad ble byen slått på målstreken av Ljubljana, som kunne smykke seg med tittelen i 2016.

En av de viktigste grunnene til høy score for Oslo var den fantastiske T-baneutbyggingen i byen. T-baneringen ble bygget i årene 2000-06, og åpnet helt nye muligheter for transport internt i hovedstaden, og mellom Bærum og Oslo. «Plutselig» ble det for eksempel attraktivt å bo på Avløs i Bærum og studere på BI i Nydalen. Og Lørenbanen mot Økern ble åpnet 3.april 2016. Utbyggingen av T-baneringen er det Høyre og Venstre i byråd som har stått for, i samarbeid med Frp og KrF. Byrådssamarbeidet varte fra 1997-2015, i hele 18 år.

Berit Kvæven

Et annet kriterium som var viktig for vurderingen av søknaden om å bli europeisk miljøhovedstad var oppryddingen i avløpssystemet. Norges største vann- og avløpsprosjekt, Midgardsormen, ble bygget i perioden 2009-2015. Prosjektet innebar avskjærende hovedavløpssystem i Oslos sentrale østlige bydeler. Dette ga langt bedre vannkvalitet i indre Oslofjord, og i «Fjordbyen» spesielt. Sørenga ble den nye, attraktive badeplassen og utelivsområdet i sommer-Oslo.

Det er regjeringen, med Venstre som aktiv pådriver, som har hovedæren for at Norge er verdensledende i bruk av elbiler

Luften i Oslo-området er blitt langt bedre i senere år. Stor reduksjon i karbondioksidutslippet er målt, og reduksjon i utslipp av helseskadelige nitrogenoksider. Hovedårsaken til dette er utslippsreduksjon innen transportsektoren, der særlig den høye veksten i elbiler bidrar. Det er regjeringen, med Venstre som aktiv pådriver, som har hovedæren for at Norge er verdensledende i bruk av elbiler gjennom alle avgiftsfritakene og «gulrøttene». Særlig har Oslo fått glede av regjeringens politikk ved at det er i hovedstadsområdet elbilene dominerer. Det bør ikke stikkes under en stol at Venstre har stått på for å beholde avgiftsfritakene på statsbudsjettet for elbiler for å kjempe fram utslippsfri transport.

Stockholm var den første byen som ble europeisk miljøhovedstad. Det skjedde det første året utmerkelsen ble gitt, i 2010. København ble europeisk miljøhovedstad i 2014. Det var på høy tid at Oslo fikk tildelingen for 2019.