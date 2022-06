I midten av juni gikk elbåtarrangementet «Lydløs» av stabelen i Arendal. Det som kunne plaske og svømme av elbåtprodusenter og interesserte var å finne rundt Pollen i sørlandsbyen.

Båtene som lå og duppet i Pollen, viste at det virkelig er fremdrift å spore innen elektrifisering til sjøs. Men i motsetning til elektrifisering langs landeveien, synes den maritime reisen bort fra fossilbruk (enn så lenge) å skje med størst moment og hjelp fra nyttesegmentet og ikke fra privatbruk.

El-passasjerferger i tet

Norske Hyke var til stede for å fremme sine kommende løsninger i segmentet for passasjerferger. De blir både lekre og elektriske. Hovedpoenget er å lage et produkt som serieproduseres, slik at kostnadene per ferge blir redusert. På den måten kan flere byer og aktører dele på kostnadene ved utvikling og bygging av «standardløsninger». Ferger som først og fremst er ment for passasjertrafikk, men som også kan utstyres for frakt av gods.

Tradisjonen og historien er jo at hver enkelt by har designet sin egen ferge fra bunnen av. Da blir det kostbart, noe de nye elektriske passasjerfergene i Oslo forteller alt om.

Svevende passasjerer

Svenske Candela har først og fremst fått oppmerksomhet for sine «flyvende» båter C-7 og C-8. Dette er elektriske båter for privatbruk. Det unike med konstruksjonen er at de reiser seg ut av vannet på foiler på vei opp i marsjfart. Effekten er radikal. Skroget flyr ca. en halvmeter over vannflaten. Ferden er silkemyk, støyen er lav og energiforbruket lavere enn når båten loffer i sakte fart med hele skroget i vannet.

Ulempen med Candela, er at båten er dyr. Foreløpig i hvert fall for kostbar til å oppnå volum innen det tradisjonelle båtmarkedet. Det er en av årsakene til at også Candela nå satser stort på det profesjonelle markedet, blant annet med sin P-8 Voyager. Også det et standardprodukt i den forstand at de ønsker å bygge mange slike for flere aktører. Det vil gjøre produktet bedre – og prisen lavere.

Vyer om fremtiden

Da Hyke og Candela møttes til debatt under Lydløs i Arendal var de i tillegg enige om at autonomi kom til å bli en del av fremtidens løsning. Slik er det også innen bilindustrien. De nye og disruptive aktørene, med Tesla i front, var tidlig ute med å planlegge autonomi. Elektrifisering og autonomi har gått hånd i hånd innen teknologiutvikling i transport. Grunnen til at det blir slik, er blant annet at digitalisering og sensorikk er basis for mange av de nye løsningene. For Candela, er for eksempel de nye styringssystemene vel så viktige som design av selve «båten».

Når teknologiens og autonomiens fremtidige muligheter beskrives av leverandørene selv, kan det fort ta litt av. Det gjorde det også under Lydløs, da Hyke og Candela møttes på en scene og inspirerte hverandre til vyer og tegning av fremtidsscenarioer.

Avviste autonomi

Med seg i debatten hadde de imidlertid også havnesjefen i Arendal, Rune Hvass. Den tidligere ubåtkapteinen var krystallklar i sitt budskap, og helte kaldt vann nedover ryggen på både Hyke og Candela.

Passasjerfergene som går i rute i farvannet mellom Arendal, Tromøya og Hisøy manøvrerer i et farvann der det ikke er mulig å automatisere eller regelstyre ferden. Havnesjefen avviste rett og slett autonomi som en alternativ løsning for sitt lokale rutenett.

Det er ikke så vanskelig å tenke seg hva han mener. Kolbjørn III og Tromøy II, (som i dag nærmest må være for museumsgjenstander å regne), går fortsatt annenhver uke året rundt, mens Merdøferga begrenser aktiviteten til vår, sommer og høst. I toppsesongen må de alle tre ta hensyn til et mylder av bevegelser underveis. Det er joller, seilbåter, seilbrett, kajakker og alle typer motorbåter i forskjellig fart – og med forskjellig kompetanse, erfaring og oppmerksomhet til rors. I tillegg kommer vær og vind. Antallet variable bugner, rett og slett. Og antallet mulige hendelser overgår hva som kan styres av en autonom løsning på en enkelt ferge.

Kostnader og trygghet er viktigst

Til tross for sin befriende tydelighet, var Arendals havnesjef oppriktig entusiastisk til initiativet rundt elektrifisering og standardisering av passasjerferger: – Jeg heier på teknologiutviklingen. Men det viktigste er å få ned capex og opex, presiserte han.

Fremtidens passasjerferger må bli rimeligere i innkjøp enn tidligere løsninger. De må også bli rimeligere å drifte. Folk skal frem. De skal ha et hyppig nok tilbud til at de velger ferge fremfor bil. Og de også må føle seg trygge. Alt dette til en pris operatørene kan bære.

Dette er krav som både Hyke, Candela og lignende aktører vil bidra med å nå – uten at de trenger å legge ambisjonene om autonomi til side.

Når de i fremtiden ønsker en syretest på hvor gode de har blitt på autonomi, kan de kontakte havnesjef Hvass i Arendal. Der vil de få svar.