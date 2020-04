Departementet godkjenner utbyggingen av Hywind Tampen

Olje- og energidepartementet melder at de har godkjent planene for utbygging og drift av havvindparken Hywind Tampen i Nordsjøen, verdens største og Norges første anlegg for flytende havvind.

– Det er en historisk dag når vi godkjenner utbyggingsplanen for verdens største anlegg for flytende havvind – som skal bygges i her i Norge. Dette er et lite steg i det globale grønne skiftet – men det er et stort steg for norsk havvindsindustri og flytende havvind. Hywind Tampen kan bli starten på et nytt eventyr for norsk industri, sier olje- og energiminister Tina Bru i meldingen.

Snorre- og Gullfaksplattformene blir de første i verden som skal forsynes med kraft fra en flytende havvindpark.

5 milliarder kroner

11. oktober 2019 leverte Equinor og partnerne på feltene Snorre og Gullfaks to oppdaterte planer for utbygging og drift til myndighetene.

– Hywind Tampen er et pionerprosjekt og et viktig bidrag til å redusere utslipp fra Gullfaks og Snorre ,og det er gledelig at både ESA og myndighetene har godkjent prosjektet. Vi er inne svært krevende tider der vårt fokus er å sikre at vi jobber videre med en omstilling der vi skal ivareta og utvikle verdiene på norsk sokkel, samtidig som vi skal redusere klimaavtrykket fra våre operasjoner, sier Arne Sigve Nylund, Equinors konserndirektør for utvikling og produksjon på norsk sokkel, i en melding fra oljeselskapet.

Tildelte kontrakter Wergeland Base AS (Gulen Industrihamn), Leie av lagerplass for komponenter, og kaiplass for sammenstilling av de flytende vindturbinene før de fraktes ut på feltet. Vil også bygge fundament for kran som brukes under sammenstilling, i tillegg til å ha forpleiningstjenester og kontorfasiliteter. Siemens Gamesa Renewable Energy: Turbine Supply Agreement; Design, innkjøp og fabrikasjon av vindturbinene, sammenstilling og ferdigstilling ved land og til havs. Siemens Gamesa Renewable Energy: Service and Warranty Agreement; Service og drift av parken. Kværner AS: Skrog; Design, innkjøp og fabrikasjon av skrog og marine operasjoner; Planlegging og utføring av alle aktiviteter på sammenstillingssted. design og installasjon av forankringssystem med opsjon for innkjøp. Alle marine aktiviteter knyttet til sammenstilling av vindturbin ved land, flytting av flytende vindturbin og uttauing og oppankring ute på feltet. JDR Cable Systems: Kabel; Design, innkjøp og fabrikasjon av eksportkabler og kabler mellom hver vindturbin. Subsea 7: Kabelinstallasjon; Installasjon av kabler mellom turbinene og mellom parken og hhv Snorre A og Gullfaks A. Wood Group: Modifikasjoner på Gullfaks A og Snorre A for å ta imot vindkraft fra vindparken, samt koble til og integrere vindkraft produksjonen i plattformenes kraft system. Mammoet: Leie av Kran for bruk ved sammenstilling av de flytende turbinene ved Gulen Industrihavn.

Investeringen i Hywind Tampen vil være i underkant av 5 milliarder norske kroner. Norske myndigheter har gjennom Enova gitt tilsagn om støtte på inntil 2,3 milliarder kroner. I tillegg har Næringslivets NOx-fond besluttet å støtte prosjektet med opptil 566 millioner kroner.

Equinor har på vegne av partnerne tildelt kontrakter for 3,4 milliarder norske kroner under forutsetning av en endelig myndighetsgodkjenning av prosjektet.

– Stolt betongtradisjon og norske aktører

Prosjektet er en omlegging av kraftforsyningen på Snorre- og Gullfaksfeltene, der om lag en tredjedel av gasskraften på plattformene erstattes med fornybar vindkraft.

Det skal installeres elleve flytende vindturbiner på 8 megawatt hver. Dette vil redusere CO 2 -utslippene fra feltene med om lag 200.000 tonn årlig.

Vindturbinene vil ha en høyde på 190 meter fra havoverflaten til rotortupp. Diameteren på turbinrotoren vil være 167 meter. De flytende understellene skal lages av betong og vil bli forankret til havbunnen. Turbinene er høyere enn to jumbojeter satt ved siden av hverandre vingetipp til vingetipp.

– Hywind Tampen blir bygget ved bruk av vår stolte betongtradisjon og med norske aktører i sentrale roller. Det viser kunnskapen og teknologien som har blitt utviklet gjennom olje- og gassaktivitet her i landet. Prototypen på Hywind ble prøvd ut i havet utenfor Rogaland. Nå blir dette et prosjekt i industriell skala utenfor Vestlandet, sier Bru.

Planlagt installasjonsstart er våren 2022, med oppstart av strømleveranser senere samme år. Totale investeringer for prosjektet er av operatøren anslått til om lag 4,8 milliarder. kroner.