Denne vindturbinen er helt annerledes enn de du har sett før. Nå skal den testes i Norge

– Vi legger nå siste hånd på konsesjonssøknaden, samtidig som vi oppretter kontakt med lokale samarbeidspartnere og lokal industri, sier forretningsutvikler i Sea Twirl, Efva Willén. Hun legger til at selskapet har intensjon om å produsere store deler av demo-møllen i regionen nær test-feltet, som ligger på sørøstsiden av Bokn.

Like i nærheten av testområdet kan Haugaland Kraft tilby en løsning for tilknytning til strømnettet.

– Vi har god kontakt med dem og med andre viktige aktører som Metcentre og Norwegian Offshore Wind Cluster, sier Wilén.

Test-mølle siden 2015

Sea Twirl har siden 2015 hatt en langt mindre testmølle i drift utenfor Sveriges vestkyst, i nærheten av Lysekil. Denne har en turbin som kan yte 30 kilowatt, mens testmøllen som skal prøves ut i Norge får en turbin på 1000 kilowatt (1 MW).

Turbinen får 40 meter høye loddrett stående blader av komposittmateriale. Den skal rotere på toppen av generatorhuset, som skal ligge like over havflaten. Under havflaten vil en slank sparbøye stikke 80 meter ned i dypet. Sparbøyen skal rotere sammen med den vertikale rotoren på toppen.

Generatorhuset som skal inneholde et stort lager hvor hele store konstruksjonen skal rotere gjennom. I tillegg skal generatorhuset ha fester for fortøyningsliner som installasjonen skal forankres med. Efva Willén opplyser at Sea Twirl samarbeider med Siemens om utvikling av generatoren.

Større turbiner

Hun sier videre at etter demofasen skal konseptet videreutvikles til å kunne bære enda større turbiner.

– Eksperter hevder at konseptet kan utstyres med turbiner opptil 30 MW.

Markedet som vi i første omgang sikter oss inn på øysamfunn eller andre avsidesliggende områder som trenger mer strøm; eller det kan være oppdrettsanlegg og til dekking av spesielle behov hos olje- og gassindustrien offshore.

Ifølge Wilén har konseptet med vertikal akse flere klare fordeler. Hun peker blant annet på at den alltid er i posisjon til å fange vinden.

– Dessuten er generator og turbin plassert nær havoverflaten, slik at de blir lett tilgjengelig for service og vedlikehold, uten behov for store kraner som kan løfte høyt, sier Willén.

Sprengt kapasitet

Det svenske konseptet Sea Twirl er bare en av flere som skal prøves ut vest for Karmøy. Ni ulike grupperinger ønsker å teste sine konsepter for flytende vindmøller i havet vest for Karmøy. Snart er kapasiteten sprengt. Konsesjonsområdet i havet må derfor utvides.

–Testområdet i havet må utvides, sier Arvid Nesse. Han er daglig leder for Metcentre og Norwegian Offshore Wind Cluster. Han legger til at konsesjonssøknad er under utarbeidelse.

Dessuten skal det legges ny strømkabel på havbunnen mellom Tetra Spars testområde og Hywind-mølla. Denne var verdens første flytende havvindturbin og har produsert strøm i testområdet siden 2009.

Daværende Statoil bygde verdens første flytende havvindmølle, Hywind, som i dag eies og drives av Unitech. Siden har Equinor plassert flere havvindmøller i Skottland på samme type flytende understell, en sparbøye som stikker dypt ned i havet. Lignende løsninger blir tatt i bruk for de flytende vindmøllene som skal bygges for Tampen-området i Nordsjøen.

Aker Solutions har vært med å utvikle et eget konsept med halvt nedsenkbare vindmølleplattformer i stål, som blant annet er tatt i bruk i Portugal. Flere norske konsepter eller konsepter med sterk norsk tilknytning er nå under oppseiling.

Norske havvindparker

En pådriver for teknologiutviklingen kan være utsiktene til bygging av de første store havvindparkene i norsk del av Nordsjøen. Fra kommende årsskifte blir det mulig å søke konsesjon til utbygging av vindkraftprosjekt på norsk sokkel. Regjeringen åpner havområdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for vindkraftutbygging. De to områdene utgjør til sammen 3600 kvadratkilometer og Utsira nord skal være spesielt velegnet for flytende vindkraft-installasjoner.

Ifølge Olje- og energidepartementet byr disse områdene på muligheter for utvikling av inntil 4500 megawatt fra havvind ved bruk av både flytende og bunnfast teknologi. Dette skal tilsvare behovet til mer enn en million husstander.