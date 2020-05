Denne teknologien skal forhindre årets vårflom på E6 i Gudbrandsdalen

Med stadig høyere temperaturer flere steder i landet er det mange som forbereder seg på vårflom. For å forhindre oppsamling av så store mengder smeltevann at veien må stenges, er Statens vegvesen i gang med å teste ut en ny teknologisk løsning på E6 i Gudbrandsdalen. Et sted veien har vært stengt flere ganger på grunn av vårflom de senere årene.