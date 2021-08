Denne pakkeroboten bruker spisepinner

Autonome varebiler er allerede under utvikling, og gigantene innen e-handel drømmer naturligvis om å få mennesker helt ut av ligningen og erstatte oss med pakkeroboter. Det finnes blant annet et norsk selskap som gjør varelageret selvgående.

Våre fem fingre er vanskelige å slå, men nye substitutter for menneskehånden blir stadig presentert – alt fra mekaniske kopier med følsomme fingertupper til tentakler inspirert av blekksprutarmer. I OL i Tokyo ble det nylig presentert en basketballrobot med imponerende kastearm.

Riskorn-presisjon

Men tilbake til pakkene. IEEE Spectrum rapporterer nå at Dextrous Robotics presenterer et uvanlig enkelt alternativ. Det handler om oppgraderte spisepinner. Synes du det høres tungvint og klønete ut, tenk på at en person som er vant til å bruke spisepinner, kan plukke ut ett enkelt riskorn, samt løfte og snu gjenstander som er store sammenlignet med pinnene.

Retningen og trykket på pinnene styres av to mer konvensjonelle robotarmer, og hele oppsettet tar liten plass. Oppstartselskapet bak teknologien er basert i Memphis i USA. Dextrous Robotics' løsning er først og fremst beregnet på lossing av varebiler, men skal også kunne ta på seg mer avanserte bevegelser.

Flytting er enkelt

Å flytte pakker trenger ikke kreve en avansert manøver, en liten dytt kan være nok. Og sammenlignet med for eksempel løsninger som bruker sugekopper, tilbyr pinnene langt mer presisjon.

Fordi de er runde og symmetriske, kan man også bruke en mye enklere algoritme. Det er selvfølgelig en utfordrende oppgave å utvikle programvaren som vil etterligne menneskelig fingerferdighet – Dextrous Robotics mener imidlertid at de har et system som gjør dem i stand til å utvikle et ferdig produkt raskere enn konkurrerende løsninger.