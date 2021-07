OL: Basketallrobot med imponerende kastearm

På fredag startet de 29. olympiske sommerlekene i Tokyo, og allerede har 43 gullmedaljer blitt delt ut til ulike fremragende idrettsprestasjoner. For det er vel det OL handler om – å feire det enorme potensialet vi mennesker har?

Vel, i år har også en menneskelignende robot fått lov til å vise seg frem.

En ny basketstjerne er bygd i Japan

Roboten heter CUE. Den er 209 cm høy, veier 91 kg, har ett grønt øye og representerer det japanske basketballaget ikledd deres svarte og røde jersey, nummer 95.

CUE er rå på straffekast, noe den viste frem i pausen under basketballkampen mellom USA og Frankrike på søndag.

Både fra trepoengslinjen (ca. 7 meter fra kurven) og fra midtbanelinjen (ca. 14 meter fra kurven), klarte CUE å treffe kurven med ballen. Roboten beveget seg selv bort til ballen, plukket den opp med sine store robothender og kastet ballen med én hånd.

Den fjerde versjonen av CUE, altså CUE4, på en basketballkamp i Japan i 2020. Bildet er redigert for å vise banen til ett av kastene. Foto: Toyota

Flere generasjoner CUE

Ideen om CUE kom etter et arrangement i 2018 arrangert av Toyota Engineering Society, Toyotas eldste interne frivillige organisasjon. Temaet for arrangementet var «absolutte nybegynnere tar utfordringen med å utvikle AI fra bunnen av».

Utviklingen av CUE, «en robot som ville treffe 100 prosent av alle straffekast», ble så vellykket at fire nye versjoner har blitt utviklet de siste årene. Det er uklart hvilken versjon av CUE som fikk opptre under OL, men jerseyen som viser tallet 95, kan hinte om at det er en helt ny femte versjon som kastet. Altså CUE5.

For tiden blir CUE videreutvikles av Toyotas AI Athlete Robot Development Group, Frontier Research Center. Roboten bruker sensorer for å avgjøre avstand og høyde til kurven og i hvilken bue ballen må gå for å treffe.