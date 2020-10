Denne ladestasjonen kan du tjene penger på

Franke Wattpark har laget en ladestasjon for elbiler som du kan la andre bruke når du selv ikke trenger den.

Sammen med ladestasjonen har de utviklet en app som lar andre reservere lading og betale. Det hele blir en slags «Airbnb for elbiler».

Ideen er kanskje ikke noen åpenbar vinner for norske forhold. Her er det tross alt offentlig tilgjengelige ladestasjoner rundt hver sving. Men for andre deler av Europa kan det tenkes at dette er en interessant løsning for personkunder. Kanskje også for elbileiere lengst nord i Norge, hvor det er relativt få offentlige ladestasjoner tilgjengelig.

Brukere kan se ledige tider på ladestasjonen, og reservere plass. De betaler eieren direkte via appen. Wattpark foreslår en pris på 1 euro per time, men det er opp til eieren å sette prisen. Wattpark tar 10 prosent av summen.

Det er også mulig å når som helst fjerne ladestasjonen fra appen, og gjøre den privat. Det er også mulig å definere brukere som har fri tilgang, slik at for eksempel bedrifter kan tilby gratis lading til ansatte, og ta betalt fra andre.

10.000 forhåndsbestillinger

Modellen ser ut til å ha skapt interesse i produsentens hjemland. 10.000 eksemplarer skal være forhåndsbestilt, skriver franske Automobile-Propre.

Men det meste skal være bestilt av bedrifter og kommuner. Modellen kan like gjerne brukes til å tilby ladetjenester til kunder og innbyggere, og for elbilister kan det være interessant å faktisk kunne reservere en ladeplass slik at man slipper å møte opp for å se om det er ledig.

Wattpark skal levere sine ladestasjoner fra november. De skal være produsert helt og fullt i Frankrike, med franske underleverandører.

De skal være i stand til å produsere 1000 stasjoner daglig. Planen er å øke produksjonskapasiteten og tilby produktet i utlandet når dette er på plass.

Med den tilhørende appen kan brukere reservere ladeplass og betale for tjenesten. Foto: Wattpark

Grunnlegger Marc Lepage skal ha fått ideen da han hadde behov for å lade sin Peugeot Ion for noen år siden, skriver Automobil-Propre. På det tidspunktet var det et dårlig utbygd ladenettverk i Frankrike, men via en app fant Lepage en privat ladestasjon en elbileier hadde gjort tilgjengelig for allmennheten.

Eieren var imidlertid ikke hjemme, og han fikk ikke ladet. Men han fikk en idé, og stiftet Wattpark i 2017.

Billig ladestasjon i sin enkleste variant

Produktet som nå kommer i salg kan installeres som en vanlig hjemmelader, og tilbyr effekt fra 3,7 til 7 kilowatt. I sin enkleste form har den kun Bluetooth-tilkobling og tilgangskontroll, men uten støtte for betaling.

Om man ønsker å tilby lading mot betaling må man ha versjonen med internettilkobling. Ladestasjonen kan også utstyres med OCPP-modul (Open Charge Point Protocol) slik at den kan kobles til eksisterende betalings- og autentiseringsløsninger om man ønsker det. Altså kan for eksempel en ladeoperatør integrere disse ladestasjonene i sine tjenester.

Det er også mulig å få en RFID-leser, slik at en ladebrikke kan brukes for identifisering. For private parkeringsplasser er det mulig å koble ladestasjonen opp mot en parkeringsbarriere som hindrer fremmedparkering.

Ladestasjonen skal koste fra 599 euro, altså rundt 6500 kroner. Om den tilbys til en slik pris i Norge vil den i så fall være i det nedre prissjiktet. De billigste hjemmeladerne på markedet i Norge begynner på rundt 5000 kroner.

Da er den imidlertid offline, og kan levere inntil 3,6 kilowatt. Den kan låses opp ved hjelp av mobilappen eller et adgangskort. Prisene for de øvrige variantene er ikke tilgjengelig på produsentens nettsider i skrivende stund.

Om man ønsker å gjøre ladestasjonen tilgjengelig for offentligheten må den installeres av en godkjent installatør som også godkjenner den aktuelle parkeringsplassen.

Alle laderne kommer for øvrig med både type 2 og Schuko-kontakt, og man kan selv velge hvilken man ønsker å bruke.

– Vurderer det norske markedet

Etter at laderen kommer på markedet i november, skal de utvide til flere markeder i Europa neste år, forteller grunnlegger Lepage til TU.

Vi spør ham om de opplever interesse fra norske brukere.

– Vi snakker mye om Norge internt, siden vi vet at dette markedet er svært utviklet med tanke på elbilutbredelse, så om vi finner den riktige partneren der så ville det vært en utfordring vi ville vært villige til å ta, sier Lepage.