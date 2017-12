Denne fjernkontrollen inneholder ingen elektronikk eller batteri

Forskere ved University of Washington har utviklet de første plastikkobjektene som kan utnytte Wi-Fi-nettverk helt uten batterier eller elektronikk utover en helt enkel antenne.

De kan likevel formidle informasjon trådløst helt på egen hånd.

Trikset er å utnytte tilbakespredningsteknikker (backscattering), hvor de bruker mekanisk bevegelse til å reflektere radiosignaler, i dette tilfellet Wi-Fi-signaler.

Det skaper et mønster i det reflekterte signalet, som Wi-Fi-enheter deretter kan plukke opp og tolke. De har konstruert alle enhetene utelukkende ved hjelp av 3D-printing og kommersielt tilgjengelige filamenter.

3D-printet antenne

For å gjøre dette, må enheten som reflekterer signalet inneholde en antenne, som forskerne laget ved hjelp av et filament som inneholder en blanding av plast og kobber.

En del laget av samme materiale er festet til en fjær som skaper kontakt og endrer mønsteret i det reflekterte signalet ved bevegelse.

Man kan alltids argumentere med at antennen i seg selv er passiv elektronikk som manipulerer et radiosignal, men det er ellers ingen elektrisitet involvert utover dette.

Forskerne laget denne sensoren som måler hvor mye vaskemiddel som er igjen. Bilde: Mark Stone/University of Washington

Dermed kan av- og på-tilstander plukkes opp, og informasjon om enheten formidles til og dekodes av en Wi-Fi-mottaker.

Laget brytere og sensorer

Forskerne har blant annet laget en strømningssensor festet til en flaske med vaskemidler. Hastigheten på strømmen av vaskemiddel indikerer hvor mye som er igjen i flasken. Det kan deretter gi det et varsel om at du snart er tom for vaskemiddel.

De har også konstruert en vindmåler, en vekt, taster, volumbrytere og andre små 3D-printede dingser.

Metoden kan brukes til å utvikle ulike sensorer som kan gi nyttig informasjon.

Forskningen er beskrevet i en forskningsartikkel (PDF).