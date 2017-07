Mye elektronikk lar seg ikke reparere. Nå tar EU grep

Når skriveren slutter å fungere etter to år og en uke, eller batteriet til telefonen plutselig bare varer et par timer, er det ikke nødvendigvis en tilfeldighet.

Det kan være snakk om såkalt «planlagt foreldelse», hvor produsentene ikke har interesse av at elektronikk holder lengre enn høyst nødvendig.

Det vil Europaparlamentet stoppe ved å støtte produkter som er mer holdbare og som kan repareres.

I dag blir mange typer ny elektronikk ikke nødvendigvis bygd for å bli reparert. I noen tilfeller er enkeltdeler i elektronikken kapslet inn i lim, slik at de er umulige å demontere.

Denne tendensen vil parlamentet til livs, blant annet for å redusere de omkring 17 kg elektronikkavfall som hver europeer produserer hvert år. Det skriver Europaparlamentet i en pressemelding.

– Vi skal gjøre det mulig å reparere alle produkter på markedet. Vi må sikre at batterier ikke lengre limes inn i et produkt, men skrus inn, slik at vi ikke trenger å kaste en telefon fordi batteriet dør. Vi skal sørge for at forbrukerne er oppmerksomme på hvor lenge produktene holder, og hvordan de kan repareres, sier parlamentsmedlemmet for De grønne, Pascal Durand fra Frankrike, som uttaler seg på vegne av parlamentet.

Frivillig merkeordning

Selv om parlamentsmedlemmene kritiserer elektronikkprodusentene i den betenkningen som parlamentet nettopp har vedtatt om emnet, har det ennå ikke blitt vedtatt en bindende lovgivning i EU-systemet.

I betenkningen oppfordrer EU-kommisjonen til å innføre en frivillig merkeordning. Den skal gjøre forbrukerne oppmerksomme på «produktets holdbarhet, miljømessige konstruksjonsfunksjoner, mulighet for å bli oppgradert i takt med den teknologiske utviklingen, samt produktets reparasjonsmuligheter».

Det ligger dermed an til at vi kan få enda et merke på elektronikkproduktene i butikkene.

Reparasjon skal være mulig

En del av bakgrunnen for reaksjonen fra EU-systemet, er at innbyggerne ønsker større muligheter for å reparere elektroniske produkter.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av det europeiske Eurobarometeret i 2014 ønsker hele 77 prosent av de europeiske forbrukerne å kunne reparere produktene sine i stedet for å måtte bytte dem ut.

Parlamentet anbefaler derfor blant annet tiltak som kan understøtte en enklere reparasjon. Anbefalingene fra parlamentet er som følger:

Robuste kvalitetsprodukter som enkelt kan repareres: Det skal etableres «minimum-motstandskriterier» fra konstruksjonsstadiet for alle produktkategorier

Hvis en reparasjon tar lengre tid enn én måned, bør garantien forlenges slik at den tilpasses reparasjonstiden

Medlemslandene bør sette i verk tiltak som fremmer produksjonen av holdbare produkter som kan repareres, og som styrker reparasjoner og salg av gjenbruksprodukter. Det kan være med på å skape arbeidsplasser og redusere avfallsmengden

Forbrukere bør ha mulighet for å kontakte en uavhengig reparatør: tekniske, sikkerhetsmessige eller programvare-løsninger som bare kan repareres av bestemte bedrifter eller aktører, bør motarbeides

Viktige komponenter, så som batterier og LED-komponenter, bør ikke fastmonteres i produktene, med mindre det skyldes sikkerhetsmessige forhold

Reservedeler som er uunnværlige for funksjonsevnen og sikkerheten til produktene, bør stilles til rådighet «til en pris som samsvarer med produktets art og levetid»

En definisjon på EU-nivå av «planlagt foreldelse», og et system som kan teste og oppspore «innebygd foreldelse», bør innføres sammen med «passende avskrekkende tiltak overfor produsenter»