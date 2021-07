Denne elektriske edderkopp-ATVen skal kunne ta deg fram overalt

Det er foreløpig ikke flust av elektriske, terrenggående kjøretøy der ute for voksne. Heller ikke i Norge og Norden, som ifølge Elbilforeningen er det største markedet for ATV'er og snøscootere utenom Nord-Amerika.

Et unntak er franske Swincar, med sine tre batteridrevne e-Spider ATV-modeller.

– Når du ser Swincar e-Spider, er nok ikke frasen «ekstrem offroad» det første du tenker på. Men det vil garantert være den eneste tanken i hodet ditt fem minutter etter at du har begynt å kjøre den, skriver avisen Independent om el-ATV'en.

Sentral i franske Pascal Rambauds konstruksjon er en pendelmekanisme som gir ATV'ene et spesielt lavt tyngdepunkt. Det skal gi en sterkere følelse av balanse og stabilitet, ettersom setet holder seg horisontalt under kjøring.

Pendelsystemet, som sikret Swincar en pris fra det franske design-instituttet, fungerer uten noen form for elektronisk styringssystem. Alt baserer seg på fysikkens lover.

Løper som en edderkopp

Et aspekt med betydning for norske forhold, er doningenes edderkoppliknende bein. Med firehjulstrekk og fire fristilte hjulaksler skal ATV'ene kunne karre seg fram med sjåføren trygt på plass i setet, selv under de mest hompetitten-aktige omstendigheter.

Pendelmekanismen i e-Spider-modellene skal gi et lavt tyngdepunkt, og dermed holde føreren stabil i setet. Illustrasjon: Swincar

Swincar tilbyr tre modeller: En enseters, en toseters og en enseters tilpasset sjåfører med nedsatt mobilitet. Av disse er det bare førstnevnte enseter ved navn «Swincar e-Spider» som er godkjent for å kjøre på europeiske veier.

Et litiumbatteri på 4 kWh gir Swincar e-Spider opptil fire timers virketid, inkludert 1000 meter stigning. Bremseenergi bidrar til å lade batteriene. Maksfart er på 30 kilometer i timen.

Video fra Swincar: