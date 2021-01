Norsk elektrisk suksess på fire hjul

Du har sikkert sett dem. Postbud som farer rundt med pakker og post i det som ser ut som ATV-er med overbygg, men uten bråket fra en stempelmotor. Paxster, som firehjulingene heter, er elektriske. Og helnorske. Fra ide til produksjon og salg. Nå er de over alt og omskaper måten vi leverer hjem på. Enten det er post, pakker, pizza eller til og med mennesker.

Posten har allerede nesten 500 Paxstere og skal ha flere. Amedia Distribusjon har skrevet kontrakt på 300. Det kan blir mange flere.

Da vi besøkte Paxster utenfor Sarpsborg for fire år siden, var de i gang med en liten produksjon av det elektriske kjøretøyet for varetransport. I tett samarbeid med Posten hadde de utviklet et kjøretøy som skulle ta hensyn til alt en sjåfør trengte for å være så effektiv som mulig. Det betød at det ikke kunne være en bil. I stedet ble det et kjøretøy i den såkalte L6 og L7-klassen som vi ofte tenker på som ATV-er.

Produksjon i det ørsmå startet i 2014. Nå har de produsert og solgt over 2000 Paxstere og ventetiden på nye er fire måneder. I disse dager er de i ferd med å lære opp nye medarbeidere for å kunne øke produksjonen til fire om dagen. Hvem skulle tro det? Et helnorsk elektrisk kjøretøy som markedet har falt for. Etter noen år med mindre salg enn de trodde, har det snudd helt rundt. Paxster er akseptert som svaret på mange trender som treffer logistikken.

På tross av beskjedne dimensjoner får en Paxster med seg veldig mye last både foran føreren og bak i lastekassen. Foto: Eirik Helland Urke

Fleksibel

Det er ikke bare salg og produksjon selskapet har lykkes med. Etter å ha møtt ledelsen for andre gang sitter vi igjen med et inntrykk av at de tenker på en annen måte rundt kjøretøyene. Nå ser de kjøretøyene i en større logistikksammenheng. De siste årene er det ikke bare post som leveres hjem til folk. Den store trenden med handel på internett med alt fra mat til andre produkter funger best når det kan leveres raskt. Da blir bilen for dyr og for lite fleksibel. Paxsteren er som skapt for den nye verden med netthandel. Den har skutt fart med pandemien.

– Vi har etablert et tett forhold til kundene. Både på kunnskapssiden og fordi vi kan tilpasse Paxsterne til deres behov. All erfaringen vi har med bruken gjør at vi kan gi kundene råd om effektivisering, sier administrerende direktør i Paxster og søsterselskapet Loyds industri, Lasse Hansen.

Egen nisje

Paxster har naturlig nok solgt flest kjøretøyer i Norge, men det ruller slike i svært mange land, spesielt i New Zealand og England. Skjønt rulle er kanskje ikke riktig betegnelse. Etter å ha prøvd den elektriske ATVen kan vi fastslå at den er en særdeles sprek sak.

– Det må den være. De som leverer brev og pakker akselererer og bremser opp hele tiden og da må det gå unna. Elektrisk framdrift er svært godt egnet til dette. Det bråker ikke, og mye av energien som går med til akselerasjon regenereres, sier sjef for system og innovasjon, Arild Brudeli.

Paxster 2290 til 2365 mm lang, 1180 mm bred og 1860 mm høy

Akselavstanden er 1530 mm og sporvidden 940 mm

Vekt uten last er 400 kilo, og maks nyttelast foran og bak er 240 kg

Motor: 6 eller 8 kW. Begge med høyt dreiemoment

Har automatisk håndbrekk og oppvarmet batteri når det trengs

Den kommer i tre batteristørrelser med opptil 10 mil+ rekkevidde i byen. Paxster lades fra vanlig stikkontakt

Forbruk: Mindre en 0,9 kWh/mil ved start/stoppkjøring

Kontinuerlig online diagnose via mobilnettet

Pris: Fra 120.000 til 150.000 kroner

Selskapet har funnet en nisje i markedet. En nisje de til nå har fått være alene i selv om det finnes andre som konkurrerer med andre konsepter.

– Helt fra start tenkte vi en åpen løsning. Det måtte være svært lett å gå inn og ut av kjøretøyet. Samtidig sitter føreren beskyttet av frontrute og under tak, men det er ingen dører. Setet er i høyde med baken så her setter de seg rett inn. De må heller ikke reise seg opp og sette seg ned som i en bil som også opptar et mye større areal. Størrelsen og måten Paxster er bygget på løser mye mer enn bare elektrifiseringen. Small footprint, big impact kaller vi det, sier Brudeli.

Last mile

Ifølge Hansen utgjør det han kaller «last mile» ofte mer enn halvparten av kostnaden for varetransporten. Det er den biten som er markedet for Paxster. De henter post og pakker i et depot og kjører det helt fram. Dette markedet opplever kraftig vekst, ikke minst på grunn av Amazon som tilbyr lynrask hjemlevering innenfor 1-2 timer, mens andre aktører Paxster har levert til, leverer dagligvarer hjem i løpet av en halvtime. Korona-situasjonen gjør at folk foretrekker å handle på nett. Nå leveres over 290 millioner pakker daglig hjem til folk, og det forventes å øke betydelig i årene fremover.

– Det begynte med levering av post, men nå har vi kunder som bruker kjøretøyene til mye annet. Det er selskaper som kjører ut nye batterier til elsparkesykler og det er kommuner som bruker dem til hjemmetjenesten, parkeringsetaten, park- og idrett og sågar i feiervesenet. Markedet har utviklet seg i mange retninger som vi ikke så i starten. En ting er jo å levere ut post og pakker. Etter hvert har også budselskapene begynt å hente post og pakker, sier salgs- og markedsdirektør Thor Johansen.

Selskapet mener de har en transportplattform som passer veldig godt inn i ulike former for netthandel og vareleveranser. Når leveringstider presses, blir det for dyrt og lite fleksibelt å levere med bil. Paxster med isolerte varmeskap er jo for eksempel den ideelle pizza-ekspressen.

Mer etterspørsel gjør at Paxster skal øke kapasiteten til fire kjøretøy om dagen. Foto: Eirik Helland Urke

Fotavtrykket

Stadig flere el-varebiler opptar mye plass i bytrafikken. Dessuten må de parkeres når sjåføren skal levere til postkassene. På trange veier er ikke det en enkel jobb uten å sperre trafikken. Det er heller ikke lett å parkere en bil. Paxster kan også lades fra en vanlig 220V stikkontakt, hvilket innebærer en svært liten kostnad relatert til ladeinfrastruktur, kontra det som kreves for en vanlig elektrisk bil.

– Det er mye lettere å sette fra seg en Paxster, men svært ofte kjører sjåføren på fortauet og legger posten rett i postkassen uten å gå ut. Når de likevel må gå ut, er det mye enklere enn fra en bil. De er lette å parkere og sjåføren kan gå ut til begge sider uten å måtte åpne en dør, sier Hansen.

Han mener det er på tide at myndighetene setter krav til effektivitet og plassbehov, ikke bare til elektrisk transport. Dessuten bør man se på reguleringer innen varetransport, mener Hansen. Vanlige elektriske varesykler har blitt mer og mer synlige i trafikken, men de har ingen regulering i dag, noe som gjør at de kan kjøre tungt lastet og forholdsvis fort i fotgjenger-soner, som for eksempel i gågater.

– Jeg etterlyser også Enova-støtte til elektrifisering av slik varetranport. De har gitt bidrag til innkjøp av 10.000 el-varebiler, men ikke en eneste Paxter som er mer miljøvennlig, sier Hansen.

Mer effektivt

Løsningen mange benytter er å kjøre store varekontainere til et sentralt sted og laste opp Paxstere derfra. Da sparer man enormt mye trafikk i byen og sørger for at ting kommer raskere fram. Det er slik DPD gjør det i England, hvor de har 32 Paxstere som leverer pakker. I sentrale London har DPD tatt i bruk åtte av disse, som viser seg å gjøre jobben mer effektivt enn noe annet kjøretøy i deres garasjer.

– Vi har solgt Paxstere til distribusjonsselskaper i 14 europeiske land og på New Zealand. Eksportpotensialet er enormt. Man vil ha smarte og grønne byer og det kommer restriksjoner på bruk av bil. Bare Royal Mail har 32.000 biler, hver bemannet med to personer. Bilen parkeres underveis i postruta og begge budene leverer post til fots. Potensialet for effektivisering er stort, sier Johansen.

Byer er under press og varetransport må bli mer effektiv og ta mindre plass Sidsel Ahlmann Jensen, forskningsleder, TØI

– Vi opplever at veldig mange sjåfører som har kjørt Paxster ikke vil tilbake til bil. De er for lite effektive i distribusjon. Man skulle tro at det var fint å sitte i en varm bil om vinteren, men husk at sjåførene må inn og ut hele tiden, fra varme til kulde. Da er det bedre og kle seg godt og kjøre Paxster. Håndtakene er oppvarmet så ingen fryser på fingrene, og taket og frontruta, som har varmetråder mot isdannelse, beskytter mot vind og nedbør, sier Brudeli.

Paxster bygger ramma til kjøretøyene selv. Foto: Eirik Helland Urke

Geofencing og autonomi

– Vi ser at Paxster har skaffet seg mye kunnskap om bylogistikk. De setter seg inn i utfordringene kundene har med varetransport i byer og utvikler kjøretøyer til behovet. Vår forskning tyder på at små elektriske kjøretøyer i ulike former i stor grad vil supplere varebiler i byer. Det skjer allerede, både i Norge og i Europa. Byer er under press og varetransport må bli mer effektiv og ta mindre plass, sier forskningsleder ved TØI, Sidsel Ahlmann Jensen.

Paxster ser også at det kommer nye trender i årene framover og de jobber med dem. Sammen med Bring og Statens vegvesen tester de ut såkalt geofencing. Det innebærer at kjøretøyet får en maksimalhastighet begrenset helt ned til 10 km/t i visse områder. De jobber også med SAMs på Kongsberg for å se på autonom kjøring. Utfordringen på dette området er at mekanikken og elektronikken som trengs er mye dyrere enn selve Paxsteren.

– Vi kan ikke gjøre dette alene. Vi må integrere dette når det blir tilgjengelig i markedet. Det trenger ikke bli så vanskelig, for vi har utviklet et API som gjør at vi kan integrere mot slike funksjoner og andre som kunder har utviklet.

– Vi er veldig opptatt av å produsere her i landet. Folk tjener bedre, ja, men de er produktive, innovative og stabile. Jobben er å utvikle produksjonslinjen, og vi har planer om å effektivisere. Vi lager mye selv og kjøper inn fra andre komponentprodusenter i Norge og utlandet, sier fabrikksjef Arnstein Klevmoen.

Artikkelen ble først publisert i Teknisk Ukeblads månedsmagasin 11/2020.