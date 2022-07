Rekkeviddeangst.

Selv om mange elbileiere for lengst er kurert og har funnet ut at de egentlig ikke trenger veldig mange kilometer på én opplading, er for kort rekkevidde fortsatt et hyppig argument blant elbilskeptikere som kjører langt og i høye hastigheter.

Mercedes-Benz EQS er nok den beste (og mest kostbare) medisinen hittil.

Med inntil 780 kilometer WLTP-rekkevidde er det ingen elbiler på det norske markedet som kjører lengre enn Mercedes-Benz EQS. I alle fall på papiret. Når forbrenningsmotor-pioneren Mercedes-Benz sier de skal bli helelektriske i 2030 (med enkelte forbehold), så er det vel på tide at også bensinhodene elektrifiseres?

Mercedes-Benz EQS 450+ Batterikapasitet : 107,8 netto (brutto ikke oppgitt, men enkelte kilder oppgir rundt 120 kWh)

: 107,8 netto (brutto ikke oppgitt, men enkelte kilder oppgir rundt 120 kWh) Motor : 245 kW/ 333 hk og 568 Nm.

Drivlinje : Bakhjulstrekk.

Rekkevidde : Inntil 780 km. Testbilen har tilleggsutstyr som senker WLTP-rekkevidden til 711 km.

Akselerasjon (0-100 km/t): 6,2 sekunder.

Toppfart : 210 km/t

Hurtiglading (maks) : 200 kW

Ombordlader (AC): 11 kW, kan oppgraderes til 22 kW

11 kW, kan oppgraderes til 22 kW Bagasjerom : 610 liter

Oppgitt egenvekt : 2508 kilo

Målt egenvekt ved trafikkstasjon : 2530 kilo

Maks nyttelast (tom bil) : 517 kilo

Lengde/bredde/høyde (mm) : 5221/1926/1512

Akselavstand : 3,2 meter

Hengerfeste (maksvekt) : 750 kilo

Taklast (maksvekt): 100 kilo

Pris : Starter på 955.800 kroner. Testbilen koster 1.151.625 kroner.

I fjor testet vi firehjulstrekk-utgaven av EQS, og nå har vi kjørt versjonen med bakhjulstrekk en periode. I videoen øverst i saken fremhever vi tre ting å merke seg ved bilen.

For den fullstendige testen av bilen henviser vi til fjorårets artikkel. I denne artikkelen går vi inn på forbruk og lading.

EQS 450+ kan som nevnt leveres med inntil 780 kilometers WLTP-rekkevidde, men testbilen hadde to tommers større felger (21 tommer) og ekstrautstyr som drar ned WLTP-tallet til 711 kilometer.

På langtur i høljregnet

Vi kjørte bilen på vår vanlige langtursrute en regntung sommerdag. Våt veibane gir større friksjon og høyere forbruk enn tørr vei, så vi forventet ikke å nærme oss WLTP-anslagene.

Her er forbrukskurven:

Et snitt på 18,3 kWh/100 km er faktisk identisk med hva vi fikk med firehjulstrekk-varianten på samme runde i fjor. Ut ifra WLTP-tallene skal forbruket egentlig være snaut ti prosent lavere på bakhjulstrekk-varianten, men det kraftige regnet vi hadde på testdagen utliknet sannsynligvis forskjellen. Utetemperaturen var ganske lik.

Snittforbruket gir en rekkevidde på 589 kilometer, gitt et batteri på 107,8 kilowattimer netto.

Nøkkelinformasjon om turen Utetemperatur : 14,5 – 22 grader celsius

: 14,5 – 22 grader celsius Kupétemperatur : 21 grader celsius

: 21 grader celsius Type vei : Omtrent 50/50 prosent landevei/motorvei

: Omtrent 50/50 prosent landevei/motorvei Kjøremodus : Comfort/ normal regenerering

: Comfort/ normal regenerering Gjennomsnittsfart : 74 km/t

: 74 km/t Antall person/last: Én fører, lite last

Tar vi utgangspunkt i hvordan batteriprosenten utviklet seg på turen får vi 579 kilometers rekkevidde. Det er mellom 81 og 83 prosent av WLTP-rekkevidden og et nokså godt resultat tatt i betraktning kjøreforholdene.

Med nesten 600 kilometers rekkevidde under dårlige forhold bør rekkeviddeangsten til selv de mest innbitte elbilskeptikere kureres.

I daglig bruk merket vi oss at batteriprosenten sank langsommere enn de fleste andre elbiler vi har testet. Det er jo en selvfølge, men samtidig skal man ikke kimse av den psykologiske effekten av at batteriprosenten i større og større grad synker i takt med bensin- eller dieseltanken.

Test: 90 km/t vs. 110 km/t Vi tester på en motorveistrekning som tur/retur måler snaue 40 kilometer. Strekningen kjører vi to ganger i henholdsvis 90 og 110 km/t. Vi nullstiller tripptelleren mellom rundene og bruker fartsholder for konstant fart. Mercedes-Benz EQS 450+ (denne testen) brukte 15,1 kWh/100 km ved 90 km/t og 18,3 kWh/100 km ved 110 km/t. Det betyr at forbruksøkningen var på 21,2 prosent ved å kjøre 22 prosent raskere.

brukte 15,1 kWh/100 km ved 90 km/t og 18,3 kWh/100 km ved 110 km/t. Det betyr at forbruksøkningen var på 21,2 prosent ved å kjøre 22 prosent raskere. Mercedes-Benz EQS 580 4Matic hadde et snittforbruk på 15,9 kWh/100 km i 90 km/t og 18,8 kWh/100 km i snitt i 110 km/t. Det gir en forbruksøkning på 18,2 prosent ved å kjøre 22 prosent raskere.

hadde et snittforbruk på 15,9 kWh/100 km i 90 km/t og 18,8 kWh/100 km i snitt i 110 km/t. Det gir en forbruksøkning på 18,2 prosent ved å kjøre 22 prosent raskere. Tesla Model Y brukte i snitt 13,6 kWh/100 km da vi kjørte i 90 km/t og 16,4 kWh/100 km da vi kjørte i 110 km/t. Det er en forbruksøkning på 20,6 prosent ved å kjøre 22 prosent raskere.

brukte i snitt 13,6 kWh/100 km da vi kjørte i 90 km/t og 16,4 kWh/100 km da vi kjørte i 110 km/t. Det er en forbruksøkning på 20,6 prosent ved å kjøre 22 prosent raskere. Hyundai Ioniq 5 brukte 16,2 kWh/100 km da vi holdt 90 km/t, mens den brukte 18,9 kWh/100 km da vi holdt 110 km/t. Det er en forbruksøkning på 16,7 prosent ved å kjøre 22 prosent raskere.

brukte 16,2 kWh/100 km da vi holdt 90 km/t, mens den brukte 18,9 kWh/100 km da vi holdt 110 km/t. Det er en forbruksøkning på 16,7 prosent ved å kjøre 22 prosent raskere. Ford Mustang Mach-e Long Range AWD brukte 19 kWh/100 km da vi hadde fartsholderen på 90 km/t. Da vi stilte fartsholderen på 110 km/t, fikk vi 23 kWh/100 km. Det er en forbruksøkning på 21,1 prosent.

brukte 19 kWh/100 km da vi hadde fartsholderen på 90 km/t. Da vi stilte fartsholderen på 110 km/t, fikk vi 23 kWh/100 km. Det er en forbruksøkning på 21,1 prosent. BMW iX3: I 90 km/t fikk vi et forbruk på 16,8 kWh/100 km. På samme strekning i 110 km/t endte forbruket på 20,7 kWh/100 km. Det er en forbruksøkning på 23 prosent.

I 90 km/t fikk vi et forbruk på 16,8 kWh/100 km. På samme strekning i 110 km/t endte forbruket på 20,7 kWh/100 km. Det er en forbruksøkning på 23 prosent. Mercedes-Benz EQA brukte på samme strekning 17,8 kWh/100 km ved 90 km/t og 21,8 kWh/100 km i 110 km/t Det er en forbruksøkning på 22,5 prosent.

brukte på samme strekning 17,8 kWh/100 km ved 90 km/t og 21,8 kWh/100 km i 110 km/t Det er en forbruksøkning på 22,5 prosent. Porsche Taycan brukte 21,7 kWh/100 km ved 90 km/t og 24,2 kWh/100 km ved 110 km/t. Det er en forbruksøkning på 11,5 prosent.

brukte 21,7 kWh/100 km ved 90 km/t og 24,2 kWh/100 km ved 110 km/t. Det er en forbruksøkning på 11,5 prosent. Audi Q4 e-tron 40 brukte 14,8 kWh/100 km i 90 km/t og 19 kWt/100 km ved 110 km/t. Det er en økning i forbruket på 28,4 prosent.

brukte 14,8 kWh/100 km i 90 km/t og 19 kWt/100 km ved 110 km/t. Det er en økning i forbruket på 28,4 prosent. Tesla Model 3 Long Range brukte 13,6 kWh/100 km ved 90 km og 15,8 kWh/100 km ved 110 km. Det er en økning i forbruket på 16,2 prosent i 110 km/t sammenliknet med 90 km/t.

Et anekdotisk bevis, men likevel: Flere av undertegnedes elbilskeptiker-bekjentskaper hadde tilløp til å komme på andre tanker da de fikk høre at EQS har over 700 kilometers WLTP-rekkevidde.

90 vs. 110 km/t

Vi gjennomførte også motorvei-testen, hvor vi først kjører en strekning på litt under 40 km (tur/retur) i 90 km/t, så tilbakelegger vi samme strekning i 110 km/t.

Forbruket hos EQS med bakhjulstrekk øker omtrent like mye som hastigheten (22 prosent). Det er nokså likt som mange av de andre bilene vi har testet samme sted (se faktaboks).

Forbruket ved 90 km/t (15,1 kWh/100 km) tilsvarer en rekkevidde på 714 kilometer. Det er så vidt over WLTP-rekkevidden på 711 kilometer.

En slik test blir nokså kunstig, men det viser at WLTP-rekkevidden bør være mulig å oppnå ved liknende hastigheter og gode kjøreforhold.

Kresen på hurtigladeren

Rekkevidden er bare én side av saken – ladingen er en annen.

EQS skal kunne hurtiglades med inntil 200 kW. Produsenten reklamerer med at man kan lade 300 kilometer på 15 minutter, eller fra 10 til 80 prosent på omtrent 30 minutter.

Her er ladekurven vi fikk fra en 200 kW hurtiglader:

Vi kom aldri opp på den oppgitte makseffekten, til tross for at vi hadde kjørt et lengre strekk på forhånd og hadde gitt bilen mulighet til å forvarme batteriet.

Det har sannsynligvis sammenheng med at bilen bruker et system basert på 400 volt (V). For å komme opp på 200 kW er man avhengig av hurtigladeren kan levere opptil 500 ampere (A), ettersom spenning ganger strømstyrke er lik effekt.

Hvorfor bare 400A? I dette tilfellet er det ladekabelen som begrenser maks amperestyrke. Over 400A er det væskekjølte kabler som gjelder, forteller Odd Olaf Askeland, leder for hurtiglading i Eviny. Hurtigladeren vi brukte hadde tørrkabel og en begrensing på 400A.

Askeland mener 800-voltbilene har en fordel fremover, ettersom høyere spenning bør være en enklere måte å oppnå høy effekt på enn å dimensjonere alt til å tåle høy ampere og høy varmeutvikling.

Han sier imidlertid at ladeprodusenten Delta har holdt på med testing av tørrkabler med 500A siden januar i år. Årsaken er at det tyske Now-anbudet krever 500A, men aksepterer tørrkabel. Derfor er det viktig for leverandørene å få dette på plass, forteller Askeland

Mange av hurtigladerne i Norge kan imidlertid kun levere opptil 400 ampere (se faktaboks), selv om de også kan gi 200 kW.

Det er fordi disse hurtigladerne baserer seg på høyere batterispenninger, helt opptil 900 volt, for å levere 200 kW.

Når bilen er basert på 400 volt, vil den ikke kunne motta 200 kW, noe vi sannsynligvis ser i vårt eksempel. Det samsvarer med makseffekten vi oppnådde på 162 kW (ettersom 400A ganger 400V er lik 160 kW).

Bilen er altså litt kresen på hurtigladeren.

I fjor ladet vi EQS på en Ionity-stasjon som kan levere 500A. Der kom vi over 200 kW. Teslas Supercharger-stasjoner kan også levere 500A, så der bør det også være mulig å oppnå den oppgitte makseffekten.

Hutigladeytelsen er god til tross for at vi ikke kom opp i den oppgitte makseffekten. Vi holder oss over 100 kW helt til bilen er 81 prosent oppladet. Det gjør til at bilen kun bruker 29 minutter fra 19 til 80 prosent oppladet, med en snitteffekt på hele 148 kW. Vi må over på 800-voltbaserte biler som Porsche Taycan eller Hyundai Ioniq 5 for å slå disse ytelsene.

300 km på 15 minutter?

Mercedes-Benz lover at du kan få inntil 300 kilometers rekkevidde ved å lade 15 minutter. Da må man ha et nokså lavt forbruk, og regnet ødela for muligheten til å virkelig teste det.

Med utgangspunkt i ladesesjonen omtalt over og forbruket fra langturen vår, får vi 194 kilometer ekstra rekkevidde på de første 15 minuttene. Ganske langt unna lovnadene.

Dersom vi i stedet tar utgangspunkt i 90 km/t-forbruket fra motorvei-testen, samt ladesesjonen på Ionity-stasjonen i fjor, ladet vi 264 kilometer på 15 minutter. Tar vi så utgangspunkt i de 15 beste minuttene fra fjorårets Ionity-ladesesjon, får vi 293 kilometer på 15 minutter. Da blir lovnaden om 300 kilometer innenfor regnestykkets feilmargin.

Slik kan man altså ordne og trikse for å vise at produsenten kan ha sine ord i behold.

Oppsummert presterer altså EQS godt ved hurtigladeren, men toppeffekten hadde blitt mer tilgjengelig om bilen var basert på 800 volt.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Foto: Mathias Klingenberg

Konklusjon

Det er mye annet ved EQS, men det kan du lese om i artikkelen fra i fjor. Inntrykket av bilen har ikke blitt noe dårligere, til tross for at årets testmodell ikke var utstyrt med den massive, ekstravagante skjermen (se bildet over for sammenlikning).

Dette er en dyr bil som de fleste bare vil sikle på. Samtidig viser den vei med flere viktige elementer, rekkevidden er nok den viktigste.

Vi er enige i at folk flest ikke trenger så lang rekkevidde. Samtidig er det viktig at det finnes, ettersom enkelte vil ha det.

EQS har konkurrenter, men ikke så mange som kan leveres nå. Kommende Tesla Model S (652 kilometers estimert rekkevidde), Lucid Air (832 kilometers EPA-rekkevidde) og Audi A6 e-tron (rundt 700 kilometers rekkevidde) er eksempler på det. Konseptet Mercedes-Benz EQXX tar den helt ut med over 1000 kilometers rekkevidde.

Det skal sies at det til dels er lang ventetid på EQS også. Dersom du bestiller nå, kan du forvente å få den første kvartal 2023, ifølge importøren. Da får du moms på alt over 500.000, altså kan du regne med at bilen i alle fall blir 125.000 kroner dyrere. Importøren understreker likevel at enkelte forhandlere kan ha kortere leveringstider.