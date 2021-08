Denne campingvogna kan lade elbilen mens du sover

Etter hvert som flere elbiler kommer med tilhengerfeste, er det også stadig mer aktuelt å reise på campingferie med bilene. Ulempen er at en campingvogn kan øke forbruket betraktelig, slik at rekkevidden blir lavere.

Den amerikanske campingvognprodusenten Colorado Teardrop har pønsket ut en mulig løsning: En campingvogn med eget batteri, som lar deg lade elbilen din mens du står parkert.

Modellen, som kalles Boulder, er foreløpig kun på tegnebrettet, men kan reserveres via selskapets nettsider nå. Den kan fås med batteripakke på 75 kilowattimer, som gir en egenvekt på 885 kg. Vognen er nær fem meter lang, og litt over to meter bred.

Batteriet lader bilen når du er parkert, og leverer strøm via en likestrømsforsyning. De sier imidlertid ingenting om ladeffekten campingvognen kan levere.

Altså vil du ikke få noe bedre rekkevidde når du kjører, men du kan potensielt kjøre videre med fullt batteri etter en overnatting.

Må lades separat

Batteriet er plassert i bunnen av hengeren. Bildene som er vist frem er foreløpig kun grafiske gjengivelser. Foto: Colorado Teardrop

Om det er en ulempe kommer an på brukeren, men det beste hadde gjerne vært å kunne mate bilen med strøm mens man kjører. Det er det ingen elbiler som er klargjort for, så det vil kreve modifisering av bilen. Det er utviklet et konsept, kalt EP Tender, som gjør nettopp dette, men det er også et helt annet brukercase.

Noe som nok vil være en klar ulempe på en lengre bilferie er at campingvognen må lades separat. Det kompliserer ladestoppene.

Et batteri på 75 kilowattimer vil imidlertid gjøre det mulig å ha strøm nok til lange campingopphold dersom du ikke har behov for å lade elbilen mens du står i ro.

Colorado Teardrop åpnet nylig for reservasjoner. Prisen ligger på rundt 50.000 dollar (rundt 450.000 kroner), og det ser i skrivende stund ut til å være 11 campingvogner reservert. Så vidt vi har funnet ut selger ikke produsenten campingvogner utenfor Nord-Amerika.

Polydrops har utviklet en særlig aerodynamisk liten campingvogn som skal gi 20-25 prosent økt forbruk. Foto: Polydrops

Flere produsenter utforsker nisjen

En annen amerikansk campingvognprodusent har også laget en campingvogn spesifikt for elbiler. Polydrop P17A har ikke noe batteri som lar deg lade bilen din, men er i stedet utviklet for å gi minst mulig økning i forbruk. En Tesla Model 3 skal ifølge produsenten få en rekkeviddereduksjon på 20-25 prosent med denne campingvognen, ifølge Polydrop.

P17A er en liten vogn som leveres med 2,4 til 12 kilowattimer batteri, solceller ferdig montert, og alt man ellers trenger. Det hele koster nærmere 300.000 kroner med alt utstyr, men de leverer heller ikke til Norge.

Man trenger selvsagt ikke en campingvogn spesialutviklet for elbiler for å dra på campingtur. I 2019 testet vi konseptet med Tesla Model 3, og trakk en Tabbert-vogn fra Østlandet til Vestlandet og tilbake.

Erfaringen var at forbruket mer enn doblet seg sammenlignet med å kjøre med tom bil, og at det lå mellom 30 og 35 kilowattimer per 100 kilometer. Det betyr i praksis en rekkevidde på litt over 20 mil.