Volkswagen (VW) markerte i forrige uke byggestart for sin første egne battericellefabrikk i Salzgitter. Fra 2025 skal det produseres battericeller her.

De viste også fram det som blir Volkswagens nye standard battericelle, den såkalte unified cell. I 2030 skal den brukes i 80 prosent av gruppens elbiler.

Den prismatiske cellen kan huse ulike batterikjemier og vil også kunne brukes på faststoff-battericeller, ifølge Volkswagen.

Unified cell-strategien ble først kjent på VWs Power Day i 2021. Da fortalte de også at de nye cellene vil redusere batterikostnadene med opptil 50 prosent sammenliknet med daværende priser i det rimeligste segmentet. I volumsegmentet skal cellekostnadene reduseres med 30 prosent takket være den nye cellen.

Bilprodusenten delte ikke så mange flere detaljer om battericellen. I realiteten kan VW dermed nærmest putte hva de vil i den firkantede boksen. Det mest bemerkelsesverdige er kanskje at de har valgt prisme-celler og valgt bort poseceller og sylindriske celler.

Ulik batterikjemi i ulike prisklasser

På Power Day fortalte VW at batterikjemien vil variere ut ifra formålet. Billigere materialer vil brukes i de billigste bilene. Volkswagen ønsker å bruke LFP-baserte katoder for å få billigere battericeller sammenliknet med dagens NMC-celler. Disse vil brukes på bilene med nokså kort rekkevidde.

I de litt høyere prisklassene vil Volkswagen bruke katoder med høyt innhold av nikkel og mangan. Disse skal være billigere enn dagens NMC-celler, men gi samme mulighet for lang rekkevidde, ifølge VW.

Luna Yzaguirre Sanchez, leder for battericelleutvikling, med unified-cellen. Foto: Stefan Warter

Volkswagen vil gå over til en silisium-basert anode, fra dagens grafitt-standard. Selskapet sier dette vil redusere ladetiden og gi lengre rekkevidde.

Volkswagen sier at celle-prototypene de har produsert, så langt viser svært lovende egenskaper når det gjelder rekkevidde, ladetider og sikkerhet.

240 GWh i 2030

Salzgitter-fabrikken skal kunne produsere 40 GWh med batterier i året, nok til rundt 500.000 biler. Volkswagen investerer rundt to milliarder euro i fabrikken frem mot 2026.

Den er en del av gruppens strategi om å operere seks europeiske battericellefabrikker innen 2030 sammen med partnere. Til sammen skal de sikre VW en årlig batteriproduksjonskapasitet på 240 GWh.

Den første av fabrikkene er Northvolts Ett-fabrikk i Skellefteå, hvor VW beslaglegger rundt 40 GWh av den planlagte kapasiteten på 60 GWh. Fabrikken vil produsere batterier for Volkswagen-gruppens premium-merker. Produksjonen begynne neste år.

Volkswagens batterifabrikk nummer tre skal plasseres i Valencia. Volkswagen sier at de undersøker mulige steder for de tre siste europeiske fabrikkene og at de også ser etter mulige steder å etablere batteriproduksjon i Nord-Amerika.

Lager eget batteriselskap

Salzgitter-fabrikken blir den første til å produsere unified-battericellen. Alle fremtidige VW-batterifabrikker skal ha samme utforming som fabrikken i Salzgitter.

Volkswagen har etablert et eget selskap, PowerCo, for å ta seg av batteriaktivitetene. Selskapet ledes av Frank Blume, som de siste årene har ledet Volkswagen-gruppens batteridivisjon. Frem mot 2030 planlegger Volkswagen å spytte inn over 20 milliarder euro, rundt 200 milliarder kroner, i batteriproduksjon gjennom PowerCo.