Denne autonome laderoboten finner bilen din og lader den

Kinesiske Aiways har utviklet en løsning for å tilby hurtiglading til parkerte biler. Roboten har fått navnet Carl.

Konseptet er at du parkerer bilen, og deretter bestiller Carl via en app på telefonen. Deretter forlater du bilen. Roboten vil motta posisjonsdata fra telefonen din, og beveger seg til stedet du har parkert.

Når roboten så kommer frem, skal den kunne åpne ladeluken, og koble til en ladeplugg. Roboten har en kapasitet på 30 eller 60 kilowattimer, avhengig av modell.

Når ladingen er avsluttet, returnerer Carl til en basestasjon hvor den lader opp batteriet sitt. Om den har energi nok, kan den fortsette direkte til neste bil som skal lades.

Tanken er ikke bare å gjøre det enkelt for bileiere, men også å gjøre det mulig for ladetilbydere, for eksempel en eier av et parkeringshus, å tilby kundene hurtiglading uten å måtte gjøre store endringer i infrastruktur.

Laderen finner deg

I pressemeldingen skriver Aiways at dette skal gjøre at sjåføren ikke skal trenge å lete etter en ladestasjon, og at ladestasjonen i stedet skal finne bilen.

Aiways utvikler selv elbiler, og det er antakeligvis ikke noe stort problem å få egne biler til å kommunisere med denne roboten, slik at ladeluken åpnes og ladingen kan settes i gang.

De skriver imidlertid at alle biler med en kjent ladestandard skal kunne lades av roboten. Hvorvidt det betyr at andre bilprodusenter må lisensiere Aiways' teknologi, er uklart.

Roboten oppsøker bilen, og setter den til lading. Når den er ferdig går den tilbake til en dokkingstasjon. Foto: Aiways

Ingen ny tanke

Nå skal det nevnes at løsningen ikke er et produkt som er klart for markedet. Aiways beskriver det som et konsept som viser hvordan elbiler kan lades i fremtiden.

Aiways viste først frem løsningen for et år siden. Det nye er at de nå har blitt innvilget patent på løsningen. Hvorvidt det betyr at de ser for seg å sette konseptet ut i livet med det første, er høyst uklart akkurat nå.

Tanken er i seg selv ikke ny. Tesla demonstrerte et lignende konsept for fem år siden. De har bygget en robotarm som finner ladeporten på en Tesla Model S, og plugger inn for å lade bilen.

For et par år siden demonstrerte en gruppe ved universitetet i Graz i Østerrike en tilsvarende løsning som bare krever at du parkerer ved siden av roboten og åpner ladeluken.

Roboten vil så identifisere hvor ladekontakten befinner seg, og plugge inn automatisk. Dette åpner blant annet for autonome parkeringshus, hvor du leverer fra deg bilen, så fraktes den til laderen. Det skal gjøre det mulig å lade flere biler med noen få hurtigladere.

Oppstart vil lansere løsning

Oppstartsbedriften Rocsys i Nederland er i ferd med å lansere en slik løsning på markedet. Hensikten er å lage en løsning som lar ladeoperatører tilby helautomatisk hurtiglading.

Rocsys meldte i fjor høst at de har sikret seg investorer som skal bidra til å virkeliggjøre produktet. Deres robot støtter lading med effekter opp til 350 kilowatt.

I dag er det ikke noe veldig stort poeng i å slippe å plugge i ladekabelen selv. Om du først må kjøre til en lader, så koster det ikke mange ekstra kalorier å faktisk koble seg til. Men biler du kan forlate ved et parkeringsanlegg, og som deretter parkerer seg selv, er ikke langt unna.

I Stuttgart har myndighetene allerede godkjent at førerløse biler kan parkere seg selv i parkeringshus. Der har Bosch bygget infrastruktur som lar enkelte Mercedes-modeller finne veien til nærmeste ledige parkeringsplass.

Tesla har også utviklet en slik løsning, som ikke krever noen spesiell infrastruktur.

Det er ikke vanskelig å se for seg at disse bilene også vil kunne kjøre innom en laderobot i fremtiden.