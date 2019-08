Tyske myndigheter godkjenner førerløs parkering i Stuttgart

Hvis du har kjørt bil i USA, har du sikkert prøvd valet-parkering; altså at du overlater nøkkelen til en service-medarbeider som deretter kjører bilen din bort til en parkeringsplass og tilbake, uten at du selv trenger å bekymre deg om å finne plass og parkere.

Nå har de to tyske industrigigantene Bosch og Daimler (moderselskapet bak Mercedes-merket, red.) fått godkjent en automatisk, førerløs utgave av valet-parkering.

– Mulig i Tyskland

Det er myndighetene i den tyske delstaten Baden-Württemberg som har godkjent den første førerløse parkeringsløsningen, Automated Valet Parking, til offentlig bruk, uten manuell overvåkning. Parkeringsløsningen blir nå satt i drift i et parkeringshus under Mercedes-Benz Museum i Stuttgart.

– Myndighetenes beslutning viser at innovasjoner som automatisk valet-parkering er mulig i Tyskland. Førerløs kjøring og parkering er viktige byggesteiner for morgendagens mobilitet. Det automatiske parkeringssystemet viser hvor langt vi allerede har kommet, sier styremedlem Markus Heyn i Robert Bosch GmbH.

Løsningen består av en parkeringsinfrastruktur som er utviklet av Bosch, og et selvkjørende system i bilen som Daimler har utviklet til Mercedes-biler.

Når man kjører inn i p-anlegget, kommer man til et leveringsområde hvor sjåføren går ut av bilen og gir beskjed til anlegget om å starte parkeringen via en app på en smarttelefon.

Deretter beregnes ruten til nærmeste ledige p-plass som blir valgt ut etter bilens størrelse, og så overtar Bosch-teknologien sjåførrollen i bilen.

Bilen kjører deretter selv bort til en ledig p-plass – og returnerer når bilisten ber om det.

Ifølge Bosch er en av fordelene med den automatiske parkeringen at man kan sette inn opptil 20 prosent flere biler i et p-hus hvis alle biler kjører førerløst, siden de da kan parkere mye tettere når det ikke er mennesker som må ut og inn.

Første godkjennelse av sitt slag

Ifølge Bosch og Daimler er tillatelsen i Stuttgart verdens første på nivå 4 for selvkjørende kjøretøy.

Siden det ikke tidligere har vært lignende godkjennelsesprosesser for automatiske løsninger uten sjåfør, har de lokale myndighetene i Stuttgart og transportdepartementet i delstaten Baden-Württemberg tett fulgt assessor-prosessen, som er gjennomført av tyske TÜV Rheinland.

– Godkjennelsen fra Baden-Württemberg-myndighetene setter presedens for å få tillatelse til parkeringstjenester i fremtiden, sier sjefen for drive technologies og automated driving, Michael Hafner, hos Daimler AG.

Stadig mer kontroll overlates til teknikken, i takt med at vi beveger oss mot den fullt automatiserte, førerløse bilen. Foto: Ingeniøren grafik

Her har man blant annet beskrevet hvordan den førerløse bilen oppdager gående eller andre biler, og hvordan man sikrer seg at det ikke forekommer brudd på de trådløse forbindelsene som etablerer forbindelse mellom parkeringsanlegget og bilen.

Feilet til stor konferanse

Bosch og Daimler har jobbet med den førerløse valet-parkeringen siden 2015, og siden begynnelsen av 2018 har Mercedes-museets gjester kunnet prøve den automatiske parkeringen – men da overvåket manuelt av sikkerhetspersonale. Den siste delen er ikke lenger nødvendig.

Da danske Ingeniøren deltok på Bosch Connected World-konferansen i Berlin våren 2018, kom toppsjefer fra Bosch og Daimler kjørende til konferansen i en Mercedes som skulle parkeres automatisk. Men forsøket gikk galt mens 5000 konferanse-deltakere fulgte med på storskjerm. Disse startvanskene skal nå være historie, og framover kan besøkende på Mercedes-museet i Stuttgart selv prøve en førerløs parkering.

Turkist lys advarer gående

Pilotprosjektet har blant annet involvert et lyskonsept hvor et spesielt turkisfarget lys indikerer overfor andre bilister og gående at bilen blir kjørt uten fører.

Helautomatiske parkeringsanlegg er langt fra nytt, og det første i Danmark ble tatt i bruk på Nørrebro i København for ni år siden.

Men forskjellen er at det er selve anlegget som flytter bilene fra et avleveringsområde og ned i det underjordiske p-anlegget, mens med Bosch-løsningen er det bilen som kjører selv.

I første omgang blir det bare mulig å parkere ved bilmuseet i Stuttgart med museets egne biler. Bosch og Daimler sier ingenting om når teknologien blir utvidet til andre p-anlegg. Men de har flere lignende pilotprosjekter på gang, blant annet i Kina.

Forbrukere mangler tillit

Og Bosch og Daimler får bruk for nye metoder og teknologier som kan overbevise forbrukerne om sikkerheten ved førerløse teknologier, konkluderer det nye J.D. Power’s 2019 Mobility Confidence Index Study.

Her har de spurt 5700 forbrukere om deres tillit til forskjellige teknologier på en skala fra 0 til 100, hvor 100 er svært høy tillit, og 0 er ingen tillit. Her lander førerløse teknologier på 36.

– Umiddelbart er ikke disse tallene oppmuntrende. I takt med at bilprodusenter utvikler selvkjørende biler og elektrifisering, er det viktig å vite om forbrukerne er med på reisen, og på vei i samme retning. Det ser ikke ut til at det er tilfelle akkurat nå, sier executive director for Driver Interaction & Human Machine Interface Research, Kristin Kolodge, hos analysebedriften J.D. Power.

Artikkelen ble først publisert på danske Ingeniøren.