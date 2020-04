Den snart sju år gamle bilen er helt avgjørende for Volkswagens CO2-mål

Selve juvelen i Volkswagens store satsing på elbiler er plattformen MEB. Den er basis for elbiler som VW ID.3, Skoda Enyaq og Seat el-Born.

De skal bidra til å ta Volkswagen-gruppens CO 2 -utslipp under EUs krav om høyst 95 gram per kilometer. Det hersker likevel litt tvil om Volkswagens evne til å levere.

Men MEB-bilene bærer ikke CO 2 -reduksjonen alene. Gode gamle Volkswagen e-Up ser ut til å bli helt sentral for at Volkswagen-gruppen skal klare sine utslippsmål.

Ifølge Volkswagen har økt interesse for elbiler i Tyskland alene sørget for at 20.000 e-Up er bestilt så langt i år. En av to E-Up bestilt i landet er elektrisk.

Dette utgjør alene ti prosent av elbilsalget Volkswagen-gruppen har som mål å oppnå i 2020.

E-Up ble lansert i 2013, og fikk batteriet oppgradert til 36,8 kilowattimer i fjor. Siden kom den også med Seat- og Skoda-logoer, og tilbys dermed i tre varianter.

Tyskerne har begynt å få smaken på elbiler. De to første månedene i år var det en betydelig økning i elbilsalget. E-Ups lave pris, som inkludert en miljøbonus på 6750 euro koster 15.225 euro, og lave driftskostnader gjør den svært attraktiv.

MEB-bilene vil stå for halve elbilsalget

– I bunn og grunn vil MEB-modellene faktisk bare bidra med rundt 50 prosent av Volkswagen-gruppens europeiske 2020-total, og ikke spille en så avgjørende rolle som det har blitt hevdet i å nå 2020-kravene, sier automotive-analytiker Matthias Schmidt til TU.

Schmidts analyseselskap leverer månedlige analyser av elbilmarkedet i Europa. Han mener Volkswagen har mye spillerom på elbilfronten.

Seat Mii Electric er nær identisk med Volkswagen e-Up.. Foto: Marius Valle

– Volkswagen-gruppen har fordelen av å kunne stole på noen eldre modeller som nylig oppdaterte VW E-Up, sammen med nye Skoda Citigo og Seat Mii Electric, så vel som e-Golf, sier Schmidt.

I tillegg til disse har Volkswagen-gruppen også en betydelig leveranse av Audi E-Tron. Schmidt sier at dette var EU-regionens fjerde mest solgte elbil i årets to første måneder.

Porsches biler teller også for Volkswagens CO 2 -snitt, så salget av elbilen Taycan vil også bidra. Ladbare hydrider fra Audi og Porsche vil også bidra til reduksjoner i Volkswagen-gruppens utslipp.

Volkswagen er dermed ikke utelukkende avhengig av at ID.3-produksjonen går på skinner, eller at de andre merkene i gruppen får sine biler raskt ut.

VW ID.3 blir avgjørende neste år

Men Volkswagen har ikke tid til å hvile. Neste år kommer MEB-bilene til å spille en nøkkelrolle.

I 2020 er kravet 95 gram CO2 per kilometer i snitt for 95 prosent av de solgte bilene. 2021 blir det første året hvor kravet er høyst 95 gram i snitt for alle biler solgt av en bilprodusent. Ikke enkeltmerker, men alle merker som faller inn under en gruppering som rapporterer samlet, som Volkswagen-gruppen.

De som ikke klarer det må betale 95 euro per gram over grensen per bil solgt. Det blir raskt svært store summer.

Innen utgangen av 2021 skal Volkswagens fabrikk i Zwickau kunne produsere 330.000 MEB-biler i året. I år vil Volkswagen sannsynligvis klare å produsere høyst 100.000 MEB-baserte modeller, tror Schmidt.

Volkswagen ID.3 blir avgjørende for Volkswagens CO2-mål neste år. Foto: Mathias Klingenberg

Planen for 2020, riktig nok lagt før koronakrisen var et faktum, var å selge litt over 200.000 elbiler i Europa.

Bilmerket Volkswagen planlegger å selge 150.000 elbiler i Europa, hvorav e-Up og e-Golf vil stå for rundt en tredel.

– Tenk på ID.3 som fotballstjernen som varmer opp på sidelinjen, og som sannsynligvis vil bli innbytter i andre omgang. Neste år vil den samme spilleren spille fra start, og sannsynligvis score en hel del mål, sier Schmidt.

Fortsatt populær i Norge

Volkswagen e-Up og søsknene har ikke gått helt av moten her i landet heller. Det er så langt registrert nesten 10.700 eksemplarer av e-Up, Mii Electric og Citigo.

Hos Volkswagens norske importør Harald A. Møller får vi vite at e-Up er veldig populær, med en leveringstid i dag på seks til sju måneder.

Kommunikasjonssjef Anita Svanes sier at bilen er godt kjent i markedet, ettersom den har vært i salg i Norge siden 2013.

– Vi skal også ha med oss modellen i flere år fremover, sier hun.

VW E-Golf har vært svært populær i Norge. Foto: Ståle Frydenlund

For e-Golf er fremtiden imidlertid ikke fullt så lys. Dette er tidenes nest mest registrerte elbil i Norge, med over 44.000 eksemplarer, ifølge Elbilstatistikk.no. Denne bilen vil fases ut når ID.3 kommer.

Volkswagen Golf kommer i åttende generasjon i år. I denne generasjonen er det ikke annonsert noen elbilutgave.

Svanes kan ikke si sikkert hvor lenge de vil fortsette å selge e-Golf, men antyder at de vil ha den i utvalget til over sommeren i år.