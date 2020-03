Nå stenges bilproduksjonen i Europa

Volkswagen-gruppen og PSA, to av de virkelig store bilprodusentene i Europa, stenger nå ned bilproduksjonen helt eller delvis.

Det handler ikke bare om risiko for spredning av viruset blant fabrikkarbeiderene, men også at tilgang til deler fra underleverandører har blitt betydelig dårligere.

PSA stanser all europeisk bilproduksjon, skriver Automobilwoche. PSA har fabrikker i Spania, Portugal, Storbritannia, Slovakia, Polen og Tyskland, i tillegg til hjemme i Frankrike. Alt skal være stengt ned innen torsdag.

PSAs fabrikk i Vigo i Galicia nordvest i Spania stenges ned denne uken. Her produseres blant annet varebiler for Peugeot, CItroën og Toyota. Foto: PSA

PSAs avgjørelse kommer etter at Fiat Chrysler (FCA) kunngjorde at de gjorde det samme mandag. I løpet av to uker skal produksjonen i Serbia, Polen og det meste av Italia være stanset. Maserati har også stanset sin produksjon. FCA skal i utgangspunktet holde stengt til 27. mars.

I Italia har Ferrari og Lamborghini også stengt sine fabrikker.

Usikkerhet om grensependlere

Ford har redusert produksjonen i Saarlouis i Tyskland. Det er uvisst hvor lenge dette kan fortsette, da rundt 1000 av arbeiderne pendler inn fra Frankrike hver dag. I Köln skal produksjonen inntil videre gå som normalt.

Hos Volkswagen er det også produksjonsstans på gang. De har tre fabrikker i Slovakia, og alle stenges ned så raskt det lar seg gjøre. Det er imidlertid ikke bare å stenge dørene over natta.

Volkswagen er den største private arbeidsgiveren i Slovakia, og sysselsetter rundt 15.000 personer. Slovakia har en befolkning av tilnærmet samme størrelse som Norge.

Volkswagens fabrikk i Bratislava i Slovakia stenges midlertidig. Foto: Volkswagen

Det er ikke bare bilproduksjon som påvirkes av virussituasjonen. Også forhandler- og serviceapparatet til bilmerkene er sterkt påvirket. Tyske Wellergruppe, som forhanlder en rekke merker som BMW, Seat og Toyota, hadde ifølge Automobilwoche normal ordreinngang inntil lørdag. sz>

Forhandlerapparatet rammes som resten av samfunnet av at skoler og barnehager stenges. Reduserte åpningstider og lørdagsstengte butikker er en løsning.

Bilmerkene Volkswagen og Audi har på sin side avlyst alle partnerbesøk frem til utgangen av juni. Det betyr at de ikke vil gjennomføre kurs eller opplæring, eller ta imot besøk fra forhandler- og servicenettverket sitt før midten av året.

Fabrikkarbeidere får påvist smitte

BMW har for øvrig i skrivende stund ikke varslet stans i produksjonen. Det til tross for at en ansatt ved en av deres fabrikker i Tyskland har testet positivt på koronavirus.

Det samme skjer ved Volkswagens fabrikk i Kassel, hvor de har sendt hjem fem ansatte etter at en har testet positivt. Inntil videre går produksjonen som normalt her.

Hos Renault i Frankrike er produksjonen redusert, med unntak av fabrikken i Flins, som produserer blant annet Renault Zoe. Årsaken er ifølge Automotive News delemangel fra en europeisk underleverandør. Det samme skal være tilfellet ved andre Renault-fabrikker.

I tillegg rammes Nissan og Seat av produksjonsstans, på grunn av delemangel.

Volvo og Jaguar Land Rover er blant bilprodusentene som inntil videre ikke har problemer med produksjonen, skriver Automotive News.