Problemene med Volkswagen ID.3 er langt fra løst. Nå snakkes det om krisestemning

Koronaviruset kommer på toppen av andre utfordringer for særlig Volkswagen. Deres første rene elbil, ID.3, skal utstyres med en helt ny programvareplattform som skal være grunnlaget for alle deres kommende elbiler.

Problemet er at de ennå ikke har utviklet operativsystemet ferdig, og ryktene i tysk næringslivspresse går ut på at det enorme bilkonsernet har alvorlige utfordringer som kan komme til å forsinke lanseringen av bilen.

ID.3-er som er produsert til nå, har blitt parkert i påvente av at programvaren skal være klar.

Hemmelig møte med Daimler

Utad kommuniserer Volkswagen at alt er i den skjønneste orden, og at bilen kommer som planlagt til sommeren. Internt skal det derimot herske katastrofestemning.

Nå kan historien ta en ny vending.

Et møte mellom toppene i Volkswagen og Daimler skal ha funnet sted i all hemmelighet. Verken ledelsene, fagforeningene eller andre skal ha vært informert på forhånd, skriver Süddeutsche Zeitung.

Spørsmålet skal være om Daimler- og Volkswagen-gruppene kan gå sammen om et felles operativsystem for elbiler.

Kan slå beina under BMW-samarbeid

Da det i forrige uke ble kjent at slike samtaler har funnet sted, slo det ned som en bombe i bilindustrien, skriver avisen. Ikke bare fordi det tydeligvis er noen som lekker informasjon fra den lille gruppen av toppledere, men også fordi det kan slå beina under et samarbeid med BMW.

Daimler og BMW har allerede gått sammen om å utvikle programvare. Da er spørsmålet hvordan det tas imot hos BMW at Daimler også flørter med VW. Et samarbeid mellom alle tre er usannsynlig, blant annet på grunn av antitrustlovgivning, ifølge avisen.

Dermed må Daimler trolig ta et valg. Tilgang til utviklerressurser er i alle fall noe Volkswagen trenger hvis de skal klare å levere ID.3 fra sommeren av. De sliter angivelig med å få tak i nok folk med rett utviklerkompetanse.

Den som blir stående igjen alene kan få store problemer med å holde tritt med programvareutviklingen, hvor amerikanske aktører som Tesla og Google ligger i tet.

Å sakke akterut kan fort bli en Nokia-situasjon for en av de store tyske produsentene.

ID.3 blir bygget i Tyskland, men er inntil videre ikke utstyrt med grunnleggende programvare. Foto: Volkswagen AG

En innrømmelse

En talsperson for Volkswagen sier til avisen at det ikke går veldig bra med ID.3, og at en eller flere planlagte funksjoner ikke vil være på plass dersom bilen leveres ut til kunder fra i sommer. Det er første gang konsernet sier rett ut at det ikke går som håpet.

Avisen hevder at deres kilder internt i Volkswagen tegner et enda mer dystert bilde, der VW ikke er i nærheten av å være klar med produksjonsprosessene.

Bilene som eventuelt kommer til sommeren kommer til å være bygget for hånd, ifølge avisens kilde.

Uoppnådde CO2-mål kan bli dyrt

Dette skaper problemer for Volkswagen-gruppen. Målet er å selge 100.000 ID.3 i 2020. Det må de gjøre for å nå sine CO 2 -utslippsmål. Glipper det, kan det bli svært dyrt.

Planen skal derfor være å selge så mange Porsche Taycan som mulig. Problemer med leveranse av batterier til Audi E-Tron-modellene gjør det nødvendig.

Likevel virker det usannsynlig at Taycan og E-Tron alene eller samlet kan komme i nærheten av å gjøre opp for redusert produksjon av VW ID.3.