Den italienske havarikommisjonen plukket fire kg motordeler fra Norwegian-flyet

Den italienske havarikommisjonen («Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo», ANSV) mener tiltakene europeiske luftfartsmyndigheter (Easa) har gjort for å opprettholde flysikkerheten med Boeing 787 Dreamliner-fly med visse Rolls-Royce-motorer ikke er tilstrekkelig.

Det kommer fram i sikkerhetstilrådinger som fremmes i forbindelse med en foreløpig havarirapport etter den alvorlige luftfartshendelsen der den ene motoren sviktet like etter avgang på et B787-8 fra Norwegian i august.

Dette er samlinga av motordeler som den italienske havarikommisjonen har samlet fra gatene i Fiumicino. Foto: ANSV

Oppstandelse i Roma-forstaden

Det var 10. august i år at et Boeing 787–8 fra Norwegian var på vei fra Roma til Los Angeles (FCO-LAX) med 298 passasjerer og 12 besetningsmedlemmer om bord. Flyet, med registrering LN-LND, var utstyrt med to Rolls-Royce Trent 1000 G/01A-motorer.

36 sekunder etter avgang, i en høyde på 1.200 fot og hastighet på 200 knop, registrerte ferdsskriveren vibrasjonsvarsel på den venstre motoren («Eng1 Vib Warn»), og like etterpå ble flygerne presentert en rekke feilmeldinger. Nøyaktig 24 minutter etter avgang landet flyet igjen trygt, med én motor i drift.

Bruddflata på IPT-bladene. Foto: ANSV

Ifølge rapporten ble 28 biler i Fiumicino skadet av motordeler som ramlet av, i all hovedsak fragmenter av turbinblader. Cirka 4 kg deler ble senere plukket opp, men ingen ting på selve rullebanen.

Som Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt, ble det naturligvis stor oppstandelse i Roma-forstaden da det regnet varme motordeler i gatene. Ingen personer kom alvorlig til skade.

Når det gjelder selve flyet, skriver ANSV at det oppsto mindre hull og andre skader på en av vingeklaffene og horisontalstabilisatorene, samt noen mindre bulker på skroget. Flyet befinner seg fortsatt på bakken.

Brudd på to turbinblader

Den skadede motoren sett utenfra. Foto: ANSV

Foreløpige analyser peker på brudd på to turbinblader i mellomtrykksturbinen (IPT) som den utløsende årsaken til motorsvikten. Skadene i de påfølgende trinnene i motoren var en konsekvens av de to bladene eller bladdelene som løsnet.

Ifølge rapporten har det vært ti tilfeller av bruddskader på IPT-blader siden 2015, alle knyttet til korrosjon. Europeiske luftfartsmyndigheter (Easa) har de siste to årene utstedt seks luftdyktighetspåbud (AD) for å håndtere denne turbinbladproblematikken.

I tilfellet med LN-LND sviktet bladene 200 flyginger (flight cycles) før den allerede innstrammede levetida på 1.410 flyginger. IPT-bladene i den andre motoren hadde 103 gjenværende flyginger av en levetid satt til 1.440 flyginger. Blant det ANSV anbefaler nå, er ytterligere begrensninger på levetida.