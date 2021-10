Den helt spesielle norske batterifabrikken baserer seg på egen teknologi

Svein Kvernstuen er gründer av den norske batterifabrikken som ikke er helt som da andre. Faktisk ganske forskjellig. De har utviklet en helt egen teknologi som er en slags blanding av et litiumionebatteri og en superkondensator. Det kan ikke levere den kapasiteten tradisjonelle litiumionebatterier kan, men det kan til gjengjeld levere enorm effekt. Både inn og ut opptil 150 ganger raskere enn vanlige batterier. I tillegg tåler det mer enn hundre tusen ladesykler. Begge deler ville tatt knekken på ethvert batteri som sitter i en elbil.

20 TWh på sikt

Men det er ikke elbiler Beyonder sikter mot. Likevel mener analytikere at teknologien de adresserer vil utgjøre omtrent ti prosent av det totale batterimarkedet. Det kommer til å vokse til 20 TWh i løpet av et par tiår.

Når du kan levere så mye effekt som med Beyonders batterier åpner det også nye markeder. De trengs i strømnettet for å ta raske svingninger. Når en liten del av et et stort nettbatteri kan inkludere slike batterier kan det nedbetales på halve tiden. Det samme gjelder ladeinfrastruktur som allerede er en flaskehals i Norge.

Aktivt kull av norsk treflis

Med Beyonders batterier som buffere slipper utbyggerne å koble seg til så stor effekt og der ligger mye av kostnaden. Litt av den samme problemstilling sliter tungtransport og anleggsmaskiner med. De skal gå kontinuerlig og kan ikke stå lenge på lading. Kan de lades på svært kort tid blir økonomien en helt annen. Fornybar kraft trenger regulering av spenning og frekvens og er et annet stort marked.

Et viktig råmateriale i Beyonders batterier er aktivt kull som de lager selv. Av norsk treflis! Så her snakker vi virkelig om norsk verdiskapning.

