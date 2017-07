Den gamle teltplassen er gjort om til Norges største byggeprosjekt på land

Det startet som en teltplass med over 600 plasser. På 70-tallet ble teltene byttet ut mot campingvogner, og ti år senere kom de første hyttene.

I dag er det vanskelig å se for seg den gamle teltplassen på Melsomvik i Sandefjord kommune blant all aktiviteten på den enorme byggeplassen.

Der telt og campingvogner tidligere har stått, bygges nå det som blir landets største onshore byggeprosjekt.

Et hotell- og konferansesenter som skal fylle hele 95.000 kvadratmeter, og koste tre milliarder kroner.

Godt økonomisk utgangspunkt

Menneskene bak byggeprosjektet er de samme som fylte teltleiren i sin tid.

– Vi har forhåndsbetalt hotellet 80 døgn i året de kommende 20 årene, så når alle hotellbyggene er klare til åpning er allerede 23 prosent av hotelldøgnene dekket, sier Arne Riise.

Han er en av de drøyt 7000 medlemmene av Brunstad Christian Church, ofte kalt «Smiths venner», her i landet. I tillegg er han direktør for driften av hele det enorme anlegget.

– Vi har jobbet med dette prosjektet i mange år. I 2004 åpnet vi hagebyen som ligger nedenfor hovedbygget og rundt årsskiftet 2010/2011 begynte vi å legge planene for byggeprosjektet vi holder på med nå, forteller han.

95 prosent fornybar energi

Styreleder Roar Ingdal og driftsleder Arne Riise har store planer for energiløsningene i det enorme byggeprosjektet. Foto: Mari Gisvold

Når hele byggeprosjektet er ferdig vil anlegget bestå av 16 hotellbygg, et stort idrettsanlegg med ishockeyhall og flerbrukshall, et svært badeanlegg samt konferansesenter, møtelokaler og ulike serveringssteder.

Felles for alle byggene er målet om å ha en tydelig grønn profil.

– 95 prosent av energiforbruket til hele anlegget skal komme fra fornybar energi fra biobrensel og fra sjøvann, forteller Riise.

Allerede da de eksisterende byggene på anlegget ble bygget i begynnelsen av 2000-tallet ble det lagt til grunn at stedet skulle ha en høy miljøprofil, så det ble valgt vannbasert varmeenergi i det meste av bygningsmassen.

– Byggene ble forbundet med et lokalt fjernvarmenett, og energien levert fra en ny energisentral i konferansesenteret. Denne sentralen inneholder en varmepumpe for sjøvann, biobrenselkjeler med pellets som brensel, en oljekjel for de tilfellene der det kreves ekstra høye temperaturer og to mindre elektrokjeler, sier Riise.

Badeanlegg og ishockeyhall

Nå som anlegget bygges ut jobbes det også med bygging av en ny, større energisentral.

Den nye energisentralen vil inneholde to biobrenselkjeler med fuktig flis, en biooljekjel for spisslastdekning, og en mindre elektrokjele.

– Anlegget styres slik at returvann fra byggene ledes til den eksisterende energisentralen for å få tilført energi fra varmepumpen, deretter mates mer varmeenergi inn fra de øvrige biokjelene. Oljekjel og elektrokjeler vil bare benyttes i liten grad, forklarer Riise.

Han forteller at energiforbruket vil øke fra dagens 8 GWh varmeenergi til 22GWh når anlegget er ferdig utbygget.

– Men også da, med både ishockeyhall og badeanlegg skal 95 prosent dekkes med fornybar energi fra biobrensel og sjøvann, sier han.

I badeanlegget løses dette blant annet ved at man tar ut den varme dampen fra anlegget, drar den gjennom en kondensator og bruker den for å varme opp vannet.

I ishockeyhallen vil produksjonsvarmen fra kompressorene som produserer is, benyttes til oppvarming av de delene av hallen der det er behov for varme.

Mener miljø selger

Når hele anlegget er ferdig vil det inneholde 1600 hotellrom, et stort idrettsanlegg, ishockeyhall og en rekke andre fasiliteter. Foto: Oslofjord Convention center

I tillegg til de valgte energiløsningene har Riise kartlagt en rekke andre muligheter.

– I første omgang monterer vi ikke solceller, men vi har store takflater det er mulig å ettermontere dette på om det skulle bli ønskelig, sier han.

Foruten pengene de regner med å spare på sikt, ved å benytte seg av biofyr og varmepumper håper eierne av anlegget miljøprofilen vil være et positivt bidrag for å få kunder.

– Vi ser stadig flere anbudsprosesser der miljøfotavtrykk er en forutsetning når det bygges, så vi tror og håper miljøfokuset vil påvirke omsetningen vår, sier Roar Ingdal som er styreleder for Oslofjord Convention center.

Attraktivt for verdensmarkedet

Når de 16 hotellbyggene er ferdige vil de inneholde 1600 suiter, og sammen med den gamle delen av bygget mer enn 2.500 enkeltrom. Det er langt mer enn dags største hotell Radisson Blu Oslo Plaza, som har 676 hotellrom.

Ingdal har stor tro på at senteret vil tiltrekke seg gjester fra hele verden, ikke bare fra Norge.

– Satsingen her er så stor at jeg tror folk fra flere verdensdeler vil få øynene opp for det vi bygger her, sier han.

Når anlegget står ferdig i 2021 vil det være det største hotell- og konferansesenteret i hele Europa.