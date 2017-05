Kjøleanlegget på nye Bergen lufthavn kan gå i flere døgn uten strøm. – Dette forandrer hele kjøleindustrien

Faseforandring - et stoffs overgang mellom fast og flytende tilstand - er ikke noen ny og ukjent teknologi: Vinbønder nedover Europa har i århundrer satt ut vannkar mellom vinstokkene hvis de frykter frost. Når vannet begynner å fryse til is, avgir det varme til omgivelsene - og hindrer at druene ødelegges.

Men å bruke teknologien i moderne kjøleanlegg er ikke så vanlig.

Når den nye T3-terminalen ved Bergen Lufthavn åpner i august, har den imidlertid et kjøleanlegg som lagrer kjøleenergi ved hjelp av faseforandringsteknologi.

Det åpner for en rekke fordeler i forhold til et konvensjonelt kjøleanlegg, og fordelene er så store at de vil gjøre kjøleanlegg med slik energilagring til det mest vanlige fremover, mener sivilingeniør Rune Teigland som har designet anlegget.

Teigland er ansatt i COWI Norge, som har deltatt i prosjekteringsgruppen for T3-terminalen, med ansvar for blant annet brannsikring, akustikk, IKT, VVS-teknikk og energi.