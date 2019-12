Den ene lager et ellevilt lysshow. Den andre bruker Alexa for å forvandle boligen til et julehus

Går du med en drøm om å bli gatas nye julelyskonge, med et eventyrlig, programmert lysshow? Eller lurer du på hvordan du kan smartifisere julestemningen? Les videre!

Leif Herrick kan definitivt konkurrere om Norges heftigste utendørs julebelysning.

Amerikaneren, som har bodd i Norge de siste tolv årene, har lyssatt og programmert kompisen Peer Tarkingtons husfasade på Vøyenenga i Bærum i fem år. På hjemmesiden Lysshow viser Herrick frem resultatet. Huset kom på andreplass i VGs julehuskåring i 2017.

Se video av den eventyrlige belysningen øverst i saken.

TIl TU forteller Herrick at han ble interessert i julehusbelysning da han så en video av fenomenet på Youtube.

– Jeg begynte å Google for å finne ut hvordan dette fungerte. Da fant jeg en internettside hvor likesinnede hjelper hverandre, sier Herrick.

Nettsiden heter doityourselfchristmas, et forum for julelys-interesserte.

– Jeg kjøpte litt utstyr det første året, og så ble jeg hekta. Hvert år kjøper jeg flere ting og det begynner å bli en ganske stor hobby, sier Herrick.

LED-striper, kontrollere og datamaskin

Han har brukt over 100.000 kroner på utstyr totalt. Bare i år har han brukt mellom 100 og 200 timer på å sette opp og programmere lysene.

Herrick bruker LED-striper av typen WS2811 og WS2812. Disse kan vise farger ettersom de er satt sammen av små RGB-lys (står for rød, grønn og blå). Det finnes flere forskjellige typer LED-striper avhengig av bruksområde, forklarer han.

– Lysene er litt dumme, de kan ikke snakke direkte med datamaskinen. Dette gjøres ved hjelp av lyskontrollere, forteller Herrick.

Her finnes det også mye å velge i, Herrick foretrekker en type som heter Sandevices E682. Kontrollerne snakker med datamaskinen via ethernet, forteller Herrick.

På datamaskinen har Herrick sekvensator-programvare hvor han programmerer lysene.

– De fleste som har denne hobbyen bruker gratis sekvensator-programvare laget av VixenLights. Jeg er en liten nerd, så jeg har laget min egen sekvensator. Det gir meg total kontroll over lysene, sier Herrick.

Han anbefaler julelysnysgjerrige nordmenn å lese det overnevnte forumet, å ha grunnleggende kunnskaper om elektronikk, samt å være komfortabel med bruk av datamaskiner. Han forteller at det finnes mer brukervennlige lyssystemer laget for folk med mindre erfaring, men at disse gjerne er dyrere og mindre fleksible.

Automatisert juleklassiker

Utelys er ikke eneste måte å smarte opp julestemningen på. Magnus Ognedals hus på Tasta i Stavanger ble i 2016 kåret til Norges smarteste hjem av TUs lesere.

Smarthuset har blant annet automatisert lyset, temperaturen, vanningsanlegget og sikkerhetssystemet ved hjelp av Homeseer-systemet. Julehøytiden bringer nye automatiseringer, forteller Ognedal:

På julaften klokken 11.00 settes alle husets TV-er på NRK for å vise juleklassikeren "Tre nøtter til Askepott". Dette gjøres ved at Homeseer sender en kommando til Logitech Harmony-fjernkontrollen, som igjen styrer fjernsynene.

– Jeg vurderer samme system for "Hovmesteren", men de vimser litt med klokkeslettene, sier Ognedal.

Når Ognedal ønsker umiddelbar julestemning, trenger han bare si "Alexa, turn on christmas mood" til høyttalerne utstyrt med Amazons taleassistent Alexa. Dette genererer en rekke hendelser:

Enkelte lys dimmes, mens andre LED-striper blir røde. IR-baserte LED-telys slås på, mens Harmony-fjernkontrollen skrur på TV-en med bilde av en peis. Samtidig begynner husets høyttalere å spille tilfeldig julemusikk sunget av Michael Bublé.

Se video av den umiddelbare julestemningen her, artikkelen fortsetter under videoen:

Ognedal innrømmer imidlertid at denne scenen er laget mest "fordi han kan".

– Den brukes egentlig ikke, sier han.

Smart juletrebelysning

Noe som derimot brukes er juletrelysene. Inntil i år har disse vært batteridrevne og IR-styrte. En liten boks, Itach, har gjort IR-signalene kompatible med Homeseer-systemet, forteller han i et blogginnlegg på Hjemmeautomasjon.no, et nettsted som Ognedal har vært med på å starte opp.

Magnus Ognedal. Bilde: Eirik Helland Urke

I år har Ognedal forkastet disse lysene til fordel for Twinkly, en produktserie som selger oppkoblet og appstyrt juletrebelysning.

Twinkly er kompatibel med blant andre Amazon Alexa og Google Assistant, og Ognedal har skrevet et script for dem til smarthussystemet.

– Juletrelysene er av om natten, så skrus de på ved første bevegelse i stua når huset har gått over til "Morgen"-modus, sier Ognedal.

Ingen jul uten musikk: I Ognedals hus spilles julemusikken av over hele huset via Squeezeboxer og Alexaer. I tillegg markeres høytiden ved at vekkeklokkene til Ognedals barn endres til å spille musikk med juletema.

Ognedal har også forsøkt seg på automatisert utendørsbelysning, om enn ikke i samme skala som Herrick.

Se video av utendørsbelysningen her, fremgangsmåten får du under videoen:

Ognedal la de til sammen 40 lyskanalene ut på et keyboard.

– Deretter tok jeg og en kamerat, Kjetil Moi Østbø, opp kommandoene som MIDI, noe som gjorde at vi kunne spille av kommandoene samtidig som musikken, sier han.

Han anbefaler smarthusinteresserte nordmenn å starte i det små med noen komponenter, men å kjøpe utstyr som senere kan integreres i et større system.